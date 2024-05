Neste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste, o ex-vereador Dr José,

acompanhado de seu vice evangélico, lançou sua pré-candidatura a prefeito em um evento marcado por polêmicas e que causou estranheza em parte da audiência.

Em um clube de forró e em um espaço e com cadeiras de bar com rótulos de cervejaria que contrastavam com a presença de líderes religiosos, incluindo um pastor evangélico, gerando discussões acaloradas entre os participantes.

Dr José e seu vice buscaram promover um ambiente de inclusão e diálogo, apesar das controvérsias.

Eles destacaram a importância de valores éticos na administração pública e apresentaram suas propostas para a cidade, prometendo um governo transparente e participativo.

