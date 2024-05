Parceria entre Zoológico de Americana e FAM promove saúde animal

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realiza um trabalho de conservação, pesquisa e educação através da manutenção dos animais selvagens sob cuidados humanos. Para o aprimoramento dos trabalhos, em 2023, foi firmada uma parceria com a Faculdade de Americana (FAM), por meio do Hospital de Medicina Veterinária, que resultou em aproximadamente 100 atendimentos e ações em prol da saúde dos animais.

“A parceria com a FAM foi fundamental para o bem-estar e o aprimoramento dos serviços prestados aos animais com a abertura do hospital da Faculdade de Medicina Veterinária da FAM. É um convênio importante que permite o desenvolvimento de atividades de interesse mútuo entre o Zoo Americana e a FAM, com a realização de um trabalho preventivo de saúde dos animais, exames de alta complexidade e atendimentos de urgência e emergência”, explica o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Por meio da parceria, já foram realizados 40 procedimentos ambulatoriais e hospitalares e mais de 50 manejos preventivos com atividades didáticas, entre outras ações para preservar o bem-estar dos animais.

Os atendimentos ocorreram em ambiente hospitalar para casos específicos de pacientes do Parque Ecológico, além de manejos preventivos do plantel associado a atividades didáticas com acompanhamento de alunos da graduação e pós-graduação.

A parceria viabilizou ainda o contato com profissionais especializados em diversas áreas de atendimento e manejo de animais silvestres de todo o Brasil, proporcionando uma melhoria na condição de avaliação dos animais e a segurança de contar com a estrutura de um hospital veterinário, que por meio de outras parcerias pode auxiliar em diagnósticos e tratamentos diversos.

“Muito nos honra essa parceria. Veio para complementar nossos trabalhos. Temos desenvolvido ótimos trabalhos cuidando dos nossos animais. A FAM tem nos dado respaldo em atendimentos mais específicos, aprimorando exames, diagnósticos e tratamentos indicados. E com isso trabalhamos também no aperfeiçoamento de futuros profissionais da área”, destaca o veterinário do Zoo Americana, Everton Cirino.