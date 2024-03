Vanderlei Cocato, do Republicanos, partido do governador

Tarcísio de Freitas, reuniu dezenas de lideranças no lançamento de sua pré-campanha a prefeito de Nova Odessa, na manhã deste domingo (10).

O evento também marcou a filiação do vereador mais votado do município, Cabo Natal, e também do Capitão Jackson Cardian, candidato a prefeito com mais de quatro mil votos nas últimas ;eleições, além do apoio de diversas lideranças da cidade, como: o vereador Paulinho Bichof, o ex-vereador José Pereira, que hoje coordena a pré-campanha de Cocato, e o ex-vereador e presidente da Câmara de Nova Odessa, Professor Adriano, somando força ao projeto.

“Nesta manhã, eu aceito o desafio que está sendo lançado, de colocar meu nome à disposição para liderar um projeto de renovação para a nossa amada Nova Odessa”, disse Vanderlei Cocato.

Cocato foi o secretário de Saúde mais longínquo de Nova Odessa, e hoje está à frente da mesma Pasta na cidade de Rafard. Na política há 21 anos, ele também já atuou como assessor parlamentar.

José Pereira também destacou durante sua fala. “Estamos construindo a melhor via para Nova Odessa”.

O vereador Cabo Natal, que se tornou o primeiro vereador do partido do governador no município, disse: “Sei que é um partido diferente e vai fazer a diferença na vida das pessoas”, destacou.

Durante o evento que oficializou a pré-campanha do candidato de Republicanos, Ricardo Molina relembrou as reuniões que trouxeram o grupo até este momento, em 2021. “Cocato é um grande irmão”.



