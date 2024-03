Matou a ex e o dono do bar na madrugada

Um homem de 29 anos matou a ex-namorada e

o dono de um bar em Piracicaba na madrugada deste domingo (10). O crime aconteceu no bairro Pauliceia e o autor fugiu em uma moto após balear e matar os dois e ferir uma terceira pessoa.

As vítimas fatais foram Camila Cristina Galdino de Toledo de 29 anos e Diego Fernando Pinto de 33 anos, foram atingidas depois que o autor se irritou com a ex.

Os dois que formaram um casal teriam discutido ainda na calçada do estabelecimento, que fica na Avenida Raposo Tavares.

Um dos donos do comércio tentou intervir e o rapaz estava armado. Ele atirou contra eles e ainda atingiu o irmão de Diego, que é sócio do estabelecimento.

Camila e Diego foram socorridos para o hospital mas não resistiram aos ferimentos. O irmão de Diego levou um tiro no braço e foi levado para a Santa Casa de Piracicaba.

Na calçada e no bar foram encontradas 12 cápsulas nove milímetros e dois projéteis. A Polícia Civil vai usar imagens de circuito de segurança para ajudar na investigação.

