Nova fase da operação Coffe Break chegou a Sumaré esta quinta-feira. A Polícia Federal foi a cidade com mandados de busca e apreensão e prisão. A operação começou no ano passado e ‘matou’ a campanha do vice prefeito de Hortolândia Cafu Cesar.

Ele foi preso na ocasião e solto no final do ano passado, mas em acordo que tem que usar tornozeleira e evitar contato com suspeitos da operação.

O ex-secretário de Educação José Aparecido Ribeiro Marin, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (12), na quarta fase da Coffe Break para investigar suspeitas de fraude em licitações da pasta.

Além dele, a operação também teve como alvo a secretária de Finanças de Itu (SP), Monis Marcia Soares, que recebeu uma tornozeleira eletrônica.

Marin foi secretário municipal de Educação de Sumaré e alvo de mandado de prisão na primeira fase da operação, mas nunca chegou a ser preso, já que não foi localizado à época. Segundo a defesa, ele obteve habeas corpus depois.

Coffe Break

Durante a operação, foram cumpridos:

10 mandados de busca e apreensão

um mandado de prisão preventiva

uma medida que determina o uso de tornozeleira eletrônica

