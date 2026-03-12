Oficina gratuita no MAC Americana aborda a criação de efeitos especiais

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, no dia 25 de março, das 18h às 22h, a oficina Pontos MIS “Fazendo Efeitos Especiais (de Méliès à Inteligência Artificial)”. A atividade integra o Programa Pontos MIS, realizado em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ministrada pelo cineasta, fotógrafo e arte-educador Ralph Friedericks, a oficina propõe uma imersão no universo dos efeitos especiais no cinema, desde as técnicas pioneiras do ilusionista e cineasta francês Georges Méliès, no início do século XX, até as inovações proporcionadas pela inteligência artificial (IA) na atualidade.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de explorar na prática diferentes formas de criar efeitos especiais, com exercícios voltados à experimentação e à produção de um curta-metragem. Serão disponibilizados equipamentos como iluminação LED, tripés, microfones de lapela, suportes para celular, claquetes e tecido verde para chroma-key.

A programação também inclui noções de edição por meio do aplicativo Capcut e o uso de ferramentas de IA, como Grok e Gemini, aplicadas à criação audiovisual. Ao final da oficina, os curtas produzidos serão exibidos em sessão especial no telão do museu.

“As oficinas promovidas em Americana pelo Programa Pontos MIS são uma excelente oportunidade de qualificação profissional e de aquisição de novos conhecimentos relacionados à sétima arte”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O OFICINEIRO

Ralph Friedericks estudou fotografia e roteiro no Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual, em Paris; é pós-graduado em Linguagem do Cinema pela Faculdade Estácio, do Rio de Janeiro; e graduação em Propaganda & Criação pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. Desde 2000 atua na coordenação de oficinas e workshops de cinema, vídeo e fotografia em instituições como SESC, Casas de Cultura, escolas, ONGs e no Programa Pontos MIS. É diretor de curtas premiados, como “O Passageiro de Boina” e “O Sofá”, vencedores do Festival Internacional do Minuto, e “A Bola Especial”, selecionado no Cinefoot 2019.

As inscrições para a oficina são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected]. O MAC Americana fica localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

Leia + sobre diversão e arte