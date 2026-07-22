A coleção oficial do Santa Bárbara Rock Fest 2026 foi lançada nesta segunda-feira (20) e já está disponível para o público. Desenvolvida em parceria com a Vibes, parceira oficial desta edição, a linha reúne camisetas e produtos exclusivos inspirados na identidade visual do festival.

A linha especial do Santa Bárbara Rock Fest 2026 reúne a camiseta oficial do evento, em pré-venda desde o dia 15, e estampas colecionáveis inspiradas no universo dos personagens Bárbara Glam, Martyn Metal e Pérola Punk, criados pelo artista visual Ayran Roque para representar a identidade visual do festival.

Cada modelo traz o logo oficial do festival na parte frontal e uma estampa exclusiva nas costas, traduzindo a estética, as cores e a atitude que marcam o maior festival de bandas independentes do País.

As camisetas são confeccionadas em 100% algodão, com modelagem over, unindo conforto, qualidade e estilo para que o público possa levar a experiência do festival para além dos dias de shows.

Além dos cinco modelos de camisetas, também serão comercializados bonés, pulseiras e chaveiros retrôs com a temática do Rock Fest.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, a coleção amplia a conexão do público com o evento.

“O Santa Bárbara Rock Fest vai muito além da programação musical. A coleção oficial permite que as pessoas levem consigo um pedaço dessa identidade construída especialmente para esta edição. É uma forma de fortalecer o vínculo do público com o festival e valorizar todo o trabalho criativo desenvolvido em torno do evento”, destacou.

Os produtos possuem unidades limitadas e estarão disponíveis neste site enquanto durarem os estoques.

As compras realizadas até o dia 7 de agosto poderão ser retiradas no dia 14 de agosto, das 15 às 23 horas, na Vibes Store. Já os pedidos efetuados após essa data deverão ser retirados durante os dias 21, 22 e 23 de agosto, no estande oficial da Vibes dentro do Santa Bárbara Rock Fest.

Além de ser responsável pela comercialização da linha exclusiva de camisetas e itens colecionáveis, a Vibes também integrará a programação do evento com o Palco Vibes, novo espaço dedicado aos shows e às experiências voltadas ao público do festival.

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest 2026 será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. Em sua 9ª edição, o festival reunirá grandes nomes da música nacional e mais de 40 bandas independentes em uma programação que consolida Santa Bárbara d’Oeste como referência cultural no Estado de São Paulo.

Entre as atrações principais estão Malvada e Angra, na sexta-feira (21); Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno, no sábado (22); além de Raimundos, CPM 22 e Detonautas, que encerram o evento no domingo (23). Confira a programação completa aqui.

Além dos shows, o público contará com atrações como roda-gigante e tirolesa gratuitas, praça de alimentação, espaços de convivência e experiências voltadas à cultura do rock.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita