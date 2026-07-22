O TikTok Shop se consolidou como uma das principais vitrines comerciais do país. No entanto, a plataforma, por si só, não garante resultados: transformar visualizações em vendas exige estratégia e domínio de técnicas de conversão. Segundo Brian Tracy, autor de mais de 70 livros e responsável por treinar mais de cinco milhões de profissionais em dezenas de países, as melhores ferramentas só têm potencial quando são aliadas a métodos bem estruturados.

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Sucesso em Vendas, publicado pela Editora Hábito, traz os principais ensinamentos do especialista.

Cerca de 80% das vendas de um mercado ficam concentradas em apenas 20% dos vendedores, de acordo com o autor – uma diferença que não é sorte nem talento nato, mas domínio de um conjunto específico de técnicas replicáveis, tanto para o autônomo que vende pelo TikTok Shop (e outras plataformas) quanto para o gestor de uma grande equipe comercial.

Para Tracy, o sucesso comercial não depende de sorte ou carisma, mas da repetição consciente de técnicas testadas, o que torna a obra Sucesso em Vendas uma leitura estratégica para profissionais em busca de previsibilidade em um mercado cada vez mais competitivo.

Tiktok shop

Abaixo, ele traça cinco técnicas comprovadas para vender mais e lucrar com o live commerce:

1. Transferir entusiasmo, não apenas informação: vender é o momento em que o profissional passa ao cliente sua confiança real na qualidade do produto. Isso pesa mais do que qualquer argumento técnico.

2. Dobrar o tempo “cara a cara”: o trabalho de vendas só acontece no contato direto com o cliente; aumentar esse tempo de interação é o caminho mais rápido para aumentar a renda.

3. Qualificar antes de apresentar: perguntas certas logo no início evitam desperdício de tempo com quem não tem necessidade, autoridade ou condição real de compra.

4. Agir como um “médico das vendas”: examinar, diagnosticar e só então prescrever a solução constrói confiança antes de qualquer tentativa de fechamento.

5. Feche com técnica, não com pressão: utilize estratégias simples, como oferecer duas opções de escolha ao cliente (fechamento por preferência) ou conduzir naturalmente para a efetivação da compra. Essas abordagens ajudam o cliente a decidir com mais segurança, tornando o fechamento mais leve e natural.

Ficha técnica

Título: Sucesso em Vendas

Autor: Brian Tracy

Editora: Hábito

Gênero: Negócios

ISBN: 978-65-84795-58-7

Formato: 21 x 14 cm

Páginas: 184

Preço: R$ 59,90

Onde encontrar: Amazon e principais livrarias do país

Sobre o autor: Brian Tracy é CEO da Brian Tracy International e uma das maiores autoridades mundiais em desenvolvimento pessoal e corporativo. Ao longo de 30 anos, publicou mais de 70 livros best-sellers, prestou consultoria para mais de mil organizações e palestrou para 5 milhões de pessoas em cerca de 70 países. Sua abordagem única integra negócios, psicologia, economia e filosofia.

Instagram: @thebriantracy

Sobre a editora: A Editora Hábito, selo de aperfeiçoamento pessoal da Editora Vida, é dedicada a conectar leitores a narrativas capazes de gerar mudanças significativas na rotina de cada um. Por meio de livros práticos e com linguagem de fácil entendimento, sobre temas como negócios, esportes, criatividade, empreendedorismo e neurociência, a editora se destaca pela abordagem inovadora e relevante ao cenário contemporâneo.