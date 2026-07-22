O Grupo Editorial Edipro traz em nova edição Bushido – O Caminho do Samurai. Escrito por Inazo Nitobe, o famoso código de honra japonês revela sua verdadeira natureza: menos um manual de guerra e mais uma filosofia orientar a vida cotidiana.

A conduta dos samurais ditou regras na guerra, porém, seus ensinamentos ultrapassam os campos de batalha para dialogar com executivos, educadores, atletas, empreendedores e aqueles que buscam agir com integridade e eficiência.

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Conhecido como “A alma do Japão”, o clássico ocupa um lugar singular na história da cultura oriental. Lançado originalmente em 1899, tornou-se uma das obras mais importantes para apresentar ao Ocidente os valores que moldaram gerações no país nipônico. Por mais de um século, os ensinamentos sobreviveram ao tempo por abordar aquilo que permanece humano.

Muitos âmbitos da vida costumam ser associados ao desempenho e à competitividade. O Bushido propõe uma mudança de perspectiva: a verdadeira força não está em vencer os outros, mas em governar a si mesmo. A responsabilidade e a capacidade de agir com justiça aparecem como virtudes indispensáveis para enfrentar dilemas éticos, construir relações de confiança e tomar decisões conscientes, competências cada vez mais valorizadas no ambiente profissional e na vida pessoal.

Ao longo da obra, Nitobe também mostra que o código nunca foi apenas um conjunto de regras militares. Permeada pelas filosofias de vida como budismo, xintoísmo e confucionismo, as leis samurais consolidaram uma visão de mundo baseada na formação do caráter e na excelência moral.

A própria vida era considerada de pouquíssimo valor se com ela não se pudesse obter honra e renome. Em consequência, toda vez que se apresentava uma causa considerada mais valiosa do que a vida, esta era sacrificada de forma serena e célere. (Bushido, p. 66)

Nessas páginas, o leitor brasileiro encontrará as origens do Bushido e suas influências. Ao mesmo tempo, entenderá os princípios fundamentais dessa tradição, como retidão, coragem, benevolência, polidez, sinceridade, honra, lealdade e autocontrole. O autor também registra a formação do caráter, a educação dos guerreiros, o papel da espada como símbolo ético, a visão sobre a mulher e, por fim, reflete o legado capaz de atravessar gerações.

No clássico, Inazo Nitobe lembra que coragem não é ausência de medo, honra não depende de reconhecimento e disciplina não é rigidez, mas compromisso com a verdade e a ética. Bushido – O caminho do Samurai é uma leitura atemporal que mostra por que a conduta do guerreiro japonês ainda pode iluminar a jornada contemporânea.

Ficha Técnica:

Título do livro: Bushido – O caminho do Samurai

Autor: Inazo Nitobe

Editora: Grupo Editorial Edipro

ISBN/ASIN: 9786556602370

Páginas: 112

Preço: R$ 51,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Inazo Nitobe (1862-1933) foi educador, diplomata e um pensador japonês reconhecido por aproximar o Oriente e o Ocidente por meio de sua obra. Formado em agricultura e profundamente interessado em ética, cultura e relações internacionais, tornou-se uma das vozes intelectuais mais influentes do Japão moderno. Seu livro Bushido apresentou ao mundo os valores morais da tradição samurai e permanece como referência clássica sobre honra, disciplina e caráter.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.