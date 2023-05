Começam as obras da UBS Cariobinha

As obras de reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Pedro Pioli”, do bairro Cariobinha

tiveram início nesta semana, com a remoção de um balcão de alvenaria da área da recepção, portas, pisos e revestimentos de algumas salas, além do preparo de materiais para as outras intervenções.

Os serviços a serem executados no prédio vão contemplar a revisão e substituição de parte do telhado; ampliação da cobertura na entrada principal; substituição do piso; mudança na área da recepção; construção de um banheiro destinado a portadores de deficiência em um dos consultórios; substituição das portas, armários, e do alambrado por gradil, além de pintura interna e externa.

Para viabilizar a execução das obras, a Secretaria de Saúde transferiu os atendimentos para a UBS do bairro São Vito e a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), até a conclusão da reforma. A UBS do bairro São Vito está localizada na Rua Vicente Caravieri, nº 300, a cerca de 100 metros da UAD, na Rua Chucri Zogbi, nº 540.

Os atendimentos médico e de enfermagem, bem como a coleta de sangue, estão sendo feitos na UAD, enquanto que na UBS São Vito são realizados os procedimentos diversos, como curativos, vacinas, entre outros.

A reforma será realizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana Braga (PT), intermediada pela vereadora Professora Juliana, sendo que a prefeitura irá investir R$ 20.286,72 de contrapartida, totalizando R$ 420.026,72 de investimentos. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Aqui a nossa conta no Instagram @novomomento