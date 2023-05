O mercado de cannabis legal pode movimentar cerca de R$ 28 bilhões, segundo levantamento da Kaya Mind. Não à toa, os players do mercado têm lutado por mais espaço e uma legislação que contribua para o crescimento sustentável do negócio. Com a intenção de levantar debates em torno da cannabis medicinal, a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC) vai promover nos dias 11, 12 e 13 de maio, a primeira edição do Congresso Internacional de Cannabis Medicinal. O formato é híbrido, sendo iniciado de forma online (11) e depois de maneira presencial nos dias seguintes (12 e 13).

Com palestras onlines e presenciais no Radisson Hotel, em São Paulo, o Congresso contará com especialistas e líderes do setor de diversas nacionalidades para discutir o cenário das aplicações clínicas dos canabinoides como estratégia terapêutica. O objetivo é aprofundar a discussão sobre o uso desses produtos em diversas patologias para congressistas interessados nesta prática, incluindo, além de médicos e estudantes de medicina, também outros profissionais das áreas de odontologia e veterinária.

A HempMeds, subsidiária do Grupo Medical Marijuana Inc. e primeira empresa a fornecer produtos à base de Cannabis com fins medicinais no Brasil, estará presente com um stand. A empresa deve abordar os esforços para ampliar o acesso aos pacientes, com seu canabidiol a partir de R$ 0,10 o miligrama, e reforçar a qualidade de seus produtos, que possuem certificados de boas práticas agrícolas e de fabricação, além de testagem independente de laboratórios. Além de expositores, o congresso contará com convidados internacionais como os argentinos Sergio Mendes Garrido, que abordará o tratamento da dor e cuidados paliativos com cannabis, o biólogo Dario Andrinolo, que falará sobre as diferenças entre cannabis regulamentada e artesanal, além da uruguaia Raquel Peyraube, especialista em Endocanabiologia, que falará sobre o uso problemático de drogas.

O evento também contará com a participação de destaques brasileiros, como o deputado Caio França (PSB), autor da lei aprovada recentemente que prevê o fornecimento de cannabis medicinal pelo SUS. Também são atrações do congresso a odontóloga Monique Xavier, que trará o assunto sobre fitocanabinóides na ortodontia e pacientes especiais; o dermatologista Guilherme Marques, abordando o uso da cannabis na dermatologia; o neurologista Flávio Rezende, tratando de esclerose múltipla; o reumatologista Osvaldo Antônio Haider, explanando sobre fibromialgia e osteoartrite e o veterinário Tarcisio Barreto, abordando neurociência e neurologia na medicina veterinária canabinoide.

“Com os recentes acontecimentos que envolvem a liberação da distribuição de produtos à base de cannabis pelo SUS, decidimos realizar este congresso internacional para reforçar os inúmeros benefícios que a medicina canabinóide pode oferecer em diversas áreas, seja ela odontológica, neurológica, entre outras”, afirma o Dr. Rubens Wajnsztejn, diretor da entidade e professor do Centro Universitário FMABC.

Mais informações e inscrições para o evento podem ser realizadas, com desconto, pelo site www.cannabispanam.com até o dia 28 de abril. Após essa data, será cobrado o mesmo valor de inscrição feita diretamente no local de realização do evento, que acontece a partir das 8h do dia 12 de maio de 2023.

Sobre a APMC

A Associação Panamericana de Medicina Canabinoide (APMC) é uma entidade sem fins lucrativos, fundada por profissionais médicos, que inclui em seu repertório terapêutico produtos derivados da Cannabis sativa com fins medicinais. Abrangendo todo continente americano, a APMC busca ser a referência de informação aos médicos de todas as especialidades e aos estudantes de medicina. A sede da APMC fica no Brasil, na cidade de Santo André, no campus do Centro Universitário FMABC, onde contam com apoio diário de estudantes de medicina.

Sobre a HempMeds

Subsidiária do Grupo Medical Marijuana Inc, a HempMeds foi a primeira empresa a fornecer produtos à base de Cannabis com fins medicinais no Brasil. Desde 2015, já colaborou com a importação de mais de 140 mil derivados de cannabis para pacientes brasileiros. Atua como relevante fonte de conhecimento científico para profissionais de saúde, disponibilizando mais de 50 horas de cursos gratuitos em sua plataforma própria, primando pela ciência baseada em evidência, além de ser apoiadora do curso de extensão em Medicina Canabinoide da FMUSP, o curso de curta duração mais procurado na história da universidade.

