A Prefeitura de Americana publica, no Diário Oficial desta quarta-feira (10), a licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios e preparação da alimentação da rede municipal de ensino. A empresa ficará responsável pela preparação das refeições servidas aos alunos das 49 unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

Além da melhoria na variedade de alimentos fornecidos aos estudantes, com foco na alimentação saudável, na ampliação da oferta de alimentos orgânicos e fornecidos pela agricultura familiar, haverá incremento de profissionais nas cozinhas. A merenda continuará a ser preparada nas escolas, pelas equipes da empresa vencedora e por servidores municipais, com o objetivo de manter a qualidade diária da alimentação e o cardápio desenvolvido pelas nutricionistas da rede municipal de Educação.

“A vinda de novas equipes ligadas à merenda escolar vai otimizar os processos da alimentação ao oferecer maior variedade de gêneros alimentícios e um reforço na mão de obra atual. Nossos servidores permanecerão no quadro da Seduc e continuam no apoio das escolas, para que a qualidade da merenda seja assegurada e a diversidade de alimentos ricos em nutrientes, ampliada. Nosso objetivo é um só: fornecer alimentos que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos e, assim, proporcionar as condições para a realização de atividades pedagógicas dentro do projeto de Educação de qualidade, como estabelecido pelo prefeito Chico Sardelli para Americana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A licitação também prevê o fornecimento de 92 tipos de gêneros alimentícios estocáveis, como arroz branco e integral, feijão carioca e preto, aveia, cereal matinal sem açúcar, iogurte com polpa de frutas, diet, sem lactose e à base de vegetais, leite comum e sem lactose, macarrão comum, integral e sem glúten, entre outros; 50 tipos de hortifrutigranjeiros; 12 tipos de carnes e frios, como carne bovina, frango, peixe sem espinha, carne suína, queijo branco e mussarela, entre outros itens.