Comemoração dos 4 anos do Bosque PCD reúne cerca de 150 pessoas

Comemoração dos quatro anos do Bosque PCD reúne cerca de 150 pessoas

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) e parceiros, comemorou, na manhã do último sábado (29), o quarto aniversário do Bosque PCD (Pessoa com Deficiência). O evento, gratuito e aberto ao público, aconteceu no próprio bosque, localizado na Rua Xingu, no Jardim São Roque

A celebração reuniu cerca de 150 pessoas, entre crianças PcDs e moradores da região, que participaram de diversas atividades lúdicas e de educação ambiental.

As crianças puderam participar de pintura na rua, elaboração de desenhos, oficinas de pipas e de brinquedos recicláveis, entre outras atividades. Além disso, cada criança pôde apadrinhar uma muda, nomeando-a com o próprio nome, registrado em uma placa afixada junto à planta. As crianças também participaram da rega das mudas apadrinhadas.

A organização do evento promoveu ainda um café comunitário, com lanches, frutas, sucos e pipoca. O supermercado São Vicente doou um bolo de dez quilos para a celebração dos quatro anos do Bosque.

O evento contou com a presença da secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales; da diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke; do diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula; da supervisora de Educação, Kely Nadin; do presidente do Rotary Club Ação, Cleiton Ramalho; da presidente do Instituto Pernas da Alegria, Lilica Amâncio; de representantes do projeto Patas que Curam e da Associação Barco Escola da Natureza; e do representante do Rotary Club Ação, Jairo Guilherme Silva, responsável pela locução do evento, entre outros convidados.

“A comemoração dos quatro anos do Bosque PCD foi um sucesso e isso só mostra como há verdadeiramente uma comunidade engajada na temática de preservação do meio ambiente em Americana. Foi um dia divertido, com muitas brincadeiras e educação ambiental. Que o projeto possa continuar dando muitos frutos”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“Tudo foi muito especial, um momento de descontração bastante agradável e no qual foram celebrados os valores referentes à sustentabilidade e à inclusão em nosso município. Quero agradecer a todos os envolvidos, que se empenharam para que esse evento pudesse acontecer, e, de modo especial, ao supermercado São Vicente, pela doação do bolo”, complementou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Projeto Bosque PCD

O projeto Bosque PCD é fruto de uma iniciativa conjunta entre a SMA, a Casa da Criança Juriti, o Rotary Club Ação, o Instituto Pernas da Alegria e a Escola Estadual Marcelino Tombi. O objetivo da parceria era recuperar a área, que sofria com o descarte irregular de resíduos e queimadas.

Os trabalhos se concentraram na retirada dos resíduos e na posterior transformação do local em um bosque. Inicialmente, crianças com deficiência plantaram 100 mudas de árvores no espaço, que atualmente conta com 150 mudas plantadas.

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