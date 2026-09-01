Prefeitura inicia 2ª etapa do projeto de requalificação do Bosque dos Ipês

Prefeitura inicia segunda etapa do projeto de requalificação ambiental do Bosque dos Ipês

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou a segunda etapa do projeto de requalificação ambiental do Bosque dos Ipês, na região do Residencial Tancredi. A iniciativa é dividida em três etapas, e a fase atual consiste no cercamento da área com alambrado, em uma extensão de 865 metros lineares. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim de setembro.

O cercamento tem como objetivo proteger a área verde contra o descarte irregular de resíduos e contribuir para a preservação ambiental do local.

“Estamos realizando um trabalho de proteção do meio ambiente nesta segunda etapa. Não basta concluirmos o projeto sem antes erguermos uma proteção contra o descarte irregular, que polui a área e piora a qualidade de vida do cidadão, da fauna e da flora. O trabalho está sendo bem feito e em breve iniciaremos a fase derradeira do projeto de requalificação ambiental”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Previsto para ser concluído no segundo semestre de 2026, o projeto é composto por três etapas. A primeira foi finalizada em meados de agosto e teve como foco a recuperação do solo e a implantação de uma pista de caminhada, com aproximadamente 2 mil metros quadrados. A terceira e última etapa consiste na instalação de iluminação em LED.

O Bosque dos Ipês, localizado na região do Residencial Tancredi, é um parque natural com Área de Preservação Permanente (APP), que abriga vegetação dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, além de nascentes.

O projeto conta com licenciamento ambiental que prevê uma compensação por meio do plantio de 335 mudas de espécies arbóreas nativas dos biomas presentes na região. As mudas serão plantadas no Sistema de Áreas Verdes do Município, respeitando o processo de sucessão florestal.

A iniciativa integra o programa municipal de requalificação ambiental dos parques naturais e também atende às obrigações previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

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