O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Americana divulgou a programação de palestras gratuitas para o mês de setembro, promovidas pela Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP. As atividades serão realizadas de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams, sempre das 14h às 15h30, e poderão ser acompanhadas por computador, tablet ou celular.

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As palestras ocorrerão nos dias 3, 8, 15, 17 e 29 de setembro e abordarão temas relacionados ao consumo e à proteção dos direitos do consumidor. Entre os assuntos está “Jogos e Apostas”, tema da palestra programada para o dia 17.

Também serão abordados os temas “Relações e Consumo na Era Digital”, “Consumo e Meio Ambiente”, “Orientação Financeira” e “Armadilhas do Consumo”. As palestras integram as ações de orientação e conscientização voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição até a véspera de cada palestra pelo site do Procon-SP, em www.procon.sp.gov.br.

“Estão todos convidados. Nosso objetivo é informar e dar o apoio necessário à população. Essas palestras são uma oportunidade para o consumidor aprender mais sobre seus direitos e se defender quando for necessário”, disse o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Confira a programação em Americana:

Palestras online – plataforma Microsoft Teams, das 14h às 15h30

03/09 – Relações e Consumo na Era Digital

08/09 – Consumo e Meio Ambiente

15/09 – Orientação Financeira

17/09 – Jogos e Apostas

29/09 – Armadilhas do Consumo