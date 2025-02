Comerciantes querem horário estendido pra som ao vivo em SB

Comerciantes de Santa Bárbara procuraram o vereador Carlos Fontes (União) para ampliação do horário para música ao vivo em bares e restaurantes da cidade. Atualmente, os eventos com apresentações musicais ao vivo são permitidos até as 22h, mas os empresários pedem que o limite seja estendido até a meia-noite.

O grupo alega que as restrições atuais têm impactado negativamente seus negócios, afastando clientes e favorecendo o setor de alimentação de municípios vizinhos, como Americana e Nova Odessa.

Além disso, citam a realização de blitzes constantes e aplicação de multas como fatores que dificultam a manutenção de seus estabelecimentos.

Para tratar do assunto, Carlos Fontes entrou em contato com o secretário municipal de Governo, Joel Cardoso, e solicitou uma reunião para discutir a viabilidade da mudança no horário permitido. Além disso, o vereador protocolou um documento endereçado ao prefeito Rafael Piovezan (PL), formalizando essa reivindicação dos comerciantes.

No documento, os empresários destacam que a maioria dos artistas que se apresentam nos bares e restaurantes da cidade são barbarenses e que a ampliação do horário contribuiria para a economia local, garantindo empregos e o pagamento das despesas dos estabelecimentos. Os comerciantes que assinam a solicitação são proprietários de bares e restaurantes afetados pela medida, incluindo Boteco da Rosa, Bar Garrefour, Boiadeiro Bar e Souza Espetaria.

