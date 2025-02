Rio Branco perde 1a no Paulistinha (0-1) em Birigui

O Rio Branco conheceu sua 1a derrota no Campeonato Paulista da Série A3. O time de Americana foi a Birigui e foi batido pelo Bandeirante.

O único gol do jogo foi marcado aos 29′ do primeiro tempo.

Leia + Sobre todos os Esportes

A partida valeu pela 9a rodada do torneio e, mesmo com a derrota, o Tigre permanece na 3a posição. O alvinegro segue com 16 pontos e o Bandeirante subiu para 10, deixando o ‘fundo’ da tabela.

Rio Branco era o último invicto do torneio

mas coleciona empates, o que o deixa 3 pontos atrás do líder Marília.

Os times da parte de cima da tabela se deram mal na rodada e nenhum deles escapou na ponta.

Na próxima rodada, o time de Americana segue a road tour. O Rio Branco vai a Araras encarar o União São João.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP