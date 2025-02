Acabou na Liberadores- Universidad Central 1 1 Corinthians

Carrillo fez o gol do Timão ainda no 1o tempo. Torcida reclamou do técnico Ramon Diaz na parte final da partida porque parecia que o jogo seria fácil.

Corinthians decide em casa

O duelo de volta acontecerá na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena.

Torcedor acha que o alvinegro paulista se complicou num jogo extremamente fácil. Pecou até pela displicência em alguns momentos. Tem tudo pra classificar na volta, mas não precisava disso.

