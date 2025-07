Comitiva conhece projeto que transforma resíduos alimentares em combustível

Na última sexta-feira (25), o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho, acompanhado do vice-prefeito Alessandro Miranda (Mineirinho) e do secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, visitou as instalações da Ambipar para conhecer em detalhes o projeto Ambiálcool. A iniciativa transforma resíduos alimentares com alto teor de açúcar em etanol, combinando inovação tecnológica com sustentabilidade ambiental.

Durante o encontro, a comitiva municipal esteve no posto recém-inaugurado pela Ambipar para abastecer a frota de veículos da empresa com o etanol produzido. “Estamos construindo um legado de sustentabilidade que une desenvolvimento econômico, inclusão social e respeito ao meio ambiente”, afirmou o prefeito Leitinho, destacando o papel de Nova Odessa como modelo regional na gestão de resíduos.

O prefeito destacou os resultados do programa “Recicla Junto”, fruto da parceria entre a Prefeitura, o Consimares e a Ambipar. Desde 2023, a iniciativa já desviou toneladas de materiais recicláveis dos aterros sanitários, promovendo a economia circular e gerando emprego e renda. “Cada embalagem reciclada representa benefícios ambientais e sociais para nosso município”, comentou Leitinho.

A visita também serviu para reforçar os avanços conquistados com o novo Galpão de Triagem da Cooperativa Coopersonhos, inaugurado em maio no Parque Industrial Fritz Berzin. O espaço, viabilizado pela prefeitura em parceria com a Ambipar e empresas como Tetra Pak, Dow e CBA, já impacta positivamente a vida dos cooperados. “Não estamos apenas melhorando a eficiência da reciclagem, mas principalmente garantindo melhores condições de trabalho e renda para essas famílias”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Mineirinho reforçou a importância das parcerias estratégicas para o desenvolvimento do município. “Nossa gestão tem como prioridade buscar soluções inovadoras que melhorem a qualidade de vida da população enquanto preservam nosso meio ambiente”, ressaltou.

Já o secretário de Meio Ambiente Rafael Brocchi adiantou que novas frentes de colaboração estão sendo discutidas com a Ambipar. “Estamos trabalhando para expandir essa parceria em outras áreas da sustentabilidade, sempre com foco em gerar benefícios concretos para nossa cidade e nossa gente”, concluiu.

