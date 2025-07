Turismo Literário: agência brasileira promove roteiro em celebração aos 250 anos de Jane Austen

A famosa autora é responsável por dar vida ao clássico “Orgulho e Preconceito”, além de outras obras que fizeram muito sucesso em todo o mundo

Em 2025, fãs de Jane Austen e amantes da literatura terão um motivo especial para visitar a Inglaterra: a celebração dos 250 anos de nascimento da icônica escritora britânica. Autora de clássicos como “Orgulho e Preconceito”, “Mansfield Park”, “Emma” e “Persuasão”, Jane Austen retratou com maestria a vida da burguesia rural e urbana do final do século XVIII e início do XIX, com foco nas experiências e desafios enfrentados por personagens femininas marcantes.

A casa de Jane Austen, localizada em Chawton, Hampshire — onde a autora viveu e escreveu grande parte de suas obras — será o centro das comemorações, com uma programação especial ao longo de todo o ano. Entre os destaques, está a exibição do filme “Austenmania”, que homenageia o impacto duradouro da autora no cinema e na cultura pop. Outras cidades relacionadas à vida de Austen também terão atividades comemorativas, como Southampton, que prepara uma exposição especial no SeaCity Museum.

O mercado literário e de viagens está em plena efervescência com a data, e a agência brasileira NomadRoots, especializada em turismo de experiência, organizou um roteiro exclusivo para os admiradores da escritora. A viagem, em pequeno grupo e com saída de qualquer ligar do Brasil, acontece de 4 a 9 de outubro, com duração de seis dias e cinco noites. “Será uma celebração de sentimentos, paisagens e histórias eternas. É um roteiro para corações apaixonados, no qual percorremos vilarejos, jardins e cidades que revelam a alma de obras como “Orgulho e Preconceito” e “Persuasão”, afirma Adriana Lacerda, consultora da NomadRoots e curadora da viagem.

Além do grupo ser acompanhado por guias locais especialistas e ter como anfitriã Paola Gulin, sócia da NomadRoots, ele também conta com a presença de Maria Claudia Cassou, que, com formação de coordenadora em Laboratório de Leitura, é mediadora de três turmas do ClubeNomad, o Clube de Leitura promovido pela agência há 10 anos.

O roteiro, com uma curadoria minuciosa, inclui experiências exclusivas e cheias de conteúdo como uma visita à casa onde Austen viveu, uma passagem por Chatsworth House — inspiração para a célebre Pemberley de Mr. Darcy —, um tradicional chá da tarde no The Pump Room, emblemático ponto de encontro da sociedade georgiana, e uma parada no histórico pub The Wykeham Arms, em Winchester, cenário de encontros literários inesquecíveis.

