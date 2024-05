Todos concordamos que boa parte dos problemas do mundo estão enraizados na maneira como valorizamos mais o “ter” do que o “ser”, mas como mudar isso para que as próximas gerações encarem a vida com uma perspectiva menos materialista? O livro A Coruja que Não Sabe de Nada, da escritora de obras infantis Caroline Poole, pode ter a resposta para esse dilema.

Publicada pelo selo Hanoi Kids da Hanoi Editora, a obra acompanha a aventura de uma corujinha na busca por um cordão perdido que ela acredita carregar toda sua sabedoria. Ao longo da jornada, a personagem conta com a companhia de Isa, uma menina apaixonada pela leitura que ajuda a amiga a perceber que suas qualidades não estão atreladas a nenhum artefato.

Aproveitando o simbolismo das corujas, especialmente na mitologia grega que as reconhece como representantes de conhecimento e sensatez, a história reforça a importância de apreciar as próprias virtudes, sem depender de conquistas, bens físicos ou da validação de outras pessoas.

Isa olhou para a coruja e disse “Coruja, eu gostaria que você conseguisse se ver através dos meus olhos. A sua amizade é tão valiosa para mim! Nunca notei o seu cordão, mas eu sempre notei a sua presença.

(A Coruja que Não Sabe de Nada, p. 26)

Com ilustrações em aquarela de Anna Świetlik-Horodecka, a narrativa transmite uma poderosa mensagem sobre autoconfiança com delicadeza e encanto. A jornada dos personagens reforça a importância de priorizar o crescimento pessoal em vez do material e possibilita que elas enxerguem mérito nas amizades e em seu valor próprio.

Em uma realidade na qual muitos pais sofrem com as queixas dos filhos por não terem o videogame ou o brinquedo de última geração igual ao de algum coleguinha, A Coruja que Não Sabe de Nada é uma ferramenta essencial para conversas sobre a artificialidade dos objetos. Caroline Poole mostra que a autoestima e as conexões pessoais são o verdadeiro combustível da luz interior dos pequenos.

Ficha técnica

Livro: A Coruja que Não Sabe de Nada

Autora: Caroline Poole

Editora: Hanoi Kids

ISBN: 978-8554823696

Páginas: 32

Formato: 1.5x 21×21 cm

Preço: R$ 54,21

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Caroline Poole se apaixonou por livros infantis depois de se tornar mãe, em 2014. Com um MBA e diplomas em Cinema e em Educação em Língua Portuguesa e Inglesa, Caroline decidiu escrever seu primeiro livro infantil em 2022, totalmente inspirada por sua filha de oito anos. A ideia era manifestar a criatividade e mostrar à sua pequena a alegria de transformar uma ideia em algo para compartilhar com o mundo.

Sobre a editora

Ideias fundamentais encontram elos que as sustentam através dos tempos. A Hanoi Editora, fundada em 2017, tem como missão fortalecer esses elos que promovem o encontro entre autores, livros e leitores. Com abordagem fundamentada no respeito, transparência e senso de pertencimento, oferece suporte a autores, sejam novos ou já reconhecidos. Tem como visão proporcionar títulos de alto valor nas áreas de filosofia, artes, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, promovendo a reflexão ativa em um mundo em constante transformação, impulsionando a humanidade a atingir seu potencial máximo.