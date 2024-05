O mercado de suplementos está cada vez mais em alta. Afinal, a procura por esses produtos não é restrita aos frequentadores de academia, desdobra-se a qualquer pessoa que esteja em busca de mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nesse contexto, as vendas vêm crescendo anualmente e o segmento já se consagra um nicho lucrativo.

Dados divulgados em 2023 pela Euromonitor International revelam que a indústria mundial de suplementos gera mais de US$ 110 bilhões por ano. No Brasil, uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais (Abiad) destaca que os suplementos alimentares estão presentes em 59% dos lares brasileiros. O estudo aponta ainda para um crescimento no consumo consciente, já que 72% dos entrevistados estão preocupados com a alimentação.

Diante desse cenário, destaco quatro dicas que podem ajudar a impulsionar ainda mais as vendas no setor.

Variedade de produtos

Prosperar é o sonho de muitos empresários. Nesse sentido, a variedade de produtos em um ponto de venda é fundamental para alavancar o comércio e atrair novos clientes. A definição dos itens a serem ofertados deve ser feita de maneira estratégica no intuito de manter a identidade da marca e fidelizar.

Estudo de mercado

Quando se fala em vendas de suplementos e mix de produtos, também é necessário estudar o mercado. Avaliar o histórico de saídas, estar atento às novidades, analisar os concorrentes e compreender as dores do consumidor são fundamentais em meio ao processo. É preciso pensar ainda nos custos de estoques e na sazonalidade.

Investir em tecnologia e nas redes sociais

Apostar em uma plataforma on-line de vendas, aplicar precificação aos produtos e oferecer diferentes opções de pagamento também fazem toda a diferença na hora de potencializar o negócio. As redes sociais também devem ser usadas para divulgar produtos e acompanhar as novidades do mercado. Manter constância em diferentes mídias sociais ainda ajuda na captação de diferentes públicos.

Tendências

Acompanhar mídias especializadas também garante conhecimento aprofundado sobre o nicho. Estar atento às tendências, aos lançamentos e às avaliações de especialistas é o ponto-chave para a criação de ações estratégicas a fim de expandir os resultados.

*Phillip Ji é co-CEO da Orient Mix, empresa pioneira em fitoterápicos no Brasil desde 1993 – orientmix@nbpress.com.br.