Já está disponível a quarta lista de convocação do Provão Paulista Seriado para ingresso no segundo semestre de 2024 em cursos superiores gratuitos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS). O participante do exame que concluiu o Ensino Médio na rede pública em 2023 pode consultar sua classificação e outros detalhes no site provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Os candidatos convocados nas Fatecs deverão, obrigatoriamente, efetuar a matrícula até quarta-feira (29), pelo sistema remoto correspondente. As informações estão disponíveis na página www.cps.sp.gov.br/provaopaulista. Após o prazo, o jovem perderá o direito à vaga.

Graduação tecnológica

As Fatecs oferecem nesta etapa do Provão Paulista 5.109 vagas, em 92 formações diferentes, de variadas áreas do conhecimento, em todas as regiões do Estado. Os cursos são estrategicamente direcionados para atender à vocação econômica de cada localidade, em setores como gestão de negócios, tecnologia da informação, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante.

Entre os exemplos estão Alimentos, nas Fatecs Marília e Piracicaba; Big Data no Agronegócio, nas Fatecs Pompeia e Bebedouro; Gestão Portuária, na Fatec Baixada Santista; Projetos de Estruturas Aeronáuticas, na Fatec São José dos Campos; e muitos outros. As novidades deste semestre para o Provão são dois novos cursos na Fatec São Paulo: Paisagismo e Jardinagem, além de Produção Cultural. A Fatec Votorantim também abriu vagas para a nova formação em Ciência de Dados para Negócios.

A alta empregabilidade é uma das vantagens da graduação tecnológica. Mais de 91% dos estudantes das Fatecs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso. “O tecnólogo desenvolve competências e habilidades para melhorar os processos de gestão e inovação tecnológica, com o uso ou criação de novas tecnologias na solução de problemas complexos”, afirma o coordenador de Ensino Superior de Graduação do CPS, Rafael Ferreira Alves. Segundo ele, existe uma procura grande por profissionais formados pelas Fatecs porque as empresas sabem que vão contar com pessoas de perfil criativo e empreendedor”, ressalta.

Provão Paulista

Implantado pelo Governo de São Paulo em 2023, o Provão Paulista Seriado funciona como porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP): Fatecs, Univesp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Nesta primeira edição, mais de 15 mil vagas foram abertas, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre de 2024.

Vestibular das Fatecs

Apesar de facilitar o ingresso em um curso superior gratuito, o Provão Paulista não exclui a possibilidade de os estudantes interessados também participarem do Vestibular das Fatecs, aumentando as chances de conseguir uma vaga no Ensino Superior. As inscrições para o Vestibular do segundo semestre de 2024 estão abertas e podem ser feitas até as 15 horas do dia 7 de junho pelo site www.vestibularfatec.com.br .

Confira o calendário de convocação do Provão Paulista e o período de matrícula nas Fatecs:

– Quarta lista de chamada nas Fatecs: 27 de maio

– Matrícula dos aprovados na quarta lista das Fatecs:

27 a 29 de maio