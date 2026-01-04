Como organizar os livros nos ambientes – dicas de décor

Entre as possibilidades para a distribuição dos livros, Isabella recomenda promover uma separação por cor da capa ou lombada do livro, bem como tamanho e tema, mas lembra que o mais importante é chegar a um visual que agrade e transmita bons sentimentos.

“Antes de escolher o local onde os livros serão expostos, o morador precisa avaliar qual estilo decorativo quer seguir e onde serão colocados”, comenta. Neste projeto, os livros são distribuídos de acordo com suas coleções, tamanho e cores, como os pretos juntos e os demais coloridos em outra parte da estante.

Onipresente na sala de estar

Neste ambiente idealizado pela arquiteta Isabella Nalon, a estante de laca branca percorre, de ponta a ponta e do piso ao teto, a integração entre as salas de TV, estar e escritório | Projeto Isabella Nalon | Fotos: Julia Herman

A arquiteta conta que a realização desse projeto contou com um pedido especial do morador, um advogado com mais de 40 anos: planejar como abrigar seu acervo com mais de 2 mil livros e coleções. Em princípio, a ideia do seu cliente era transformar uma das três suítes do apartamento em escritório, mas ela viu uma outra solução. “Nesse caso, sugeri que o home office fosse integrado com a sala para que os livros fizessem parte da decoração de todos os ambientes. Assim ele sempre estará em contato com suas preciosidades”, conta.

Na parte do home office ficaram os exemplares sobre direito, e na sequência, os romances, biografias e livros de viagens, intercalados com objetos de decoração | Projeto da arquiteta Isabella Nalon | Foto: Julia Herman

No quarto e dentro de nichos

Sem sobrecarregar o visual do quarto, este dormitório assinado pela arquiteta Isabella Nalon recebeu um conjunto de nichos onde os livros estão dispostos como itens decorativos| Foto: Julia Herman

Na formação de crianças e adolescentes, a presença dos livros é essencial para construir o hábito da leitura na vida adulta. Com esse pensamento, a profissional buscou valorizar as coleções da moradora de 16 anos por meio da marcenaria da estante. Composta por nichos, ela espalhou os livros da garota, que é fã de sagas adolescentes como Percy Jackson e a trilogia Legend, quase como uma brincadeira, permitindo que outros itens também participassem do décor.

Ressignificando recursos

Além de estantes, nichos e prateleiras, a arquiteta também insere o charme dos livros em outros ambientes da casa, de diversas maneiras.

Neste projeto, a aposta foi usar o amarelo do carrinho para contrapor o preto, deixando o visual supermoderno, inclusive na decoração junto aos livros | Projeto da arquiteta Isabella Nalon | Foto: Julia Herman

Uma das opções adotadas por Isabella é o uso do carrinho, que podem marcar presença em quaisquer ambientes da casa. Em tubo e chapa de aço carbono com acabamento em pintura epóxi-pó, com criatividade Isabella aproveitou para inserir livros em cada nível. Na área gourmet, eles estão à disposição para o entretenimento de uma leitura não programada.

Por que utilizar livros na decoração?

Além de expressarem o estilo e a personalidade do morador, os livros têm o poder de nos levar para outros lugares, informar e ainda compor a decoração de forma única.

Por serem objetos fáceis de manusear, podem ter a disposição alterada sempre que necessário, facilitando a limpeza e o cuidado diário. “Os livros são elementos interativos. Gosto da ideia de incluir no décor peças que convidam ao toque, à leitura e à curiosidade. Essa troca é o que torna tudo mais interessante“, completa a arquiteta.

Sobre a arquiteta Isabella Nalon

Com uma carreira sólida e experiência proveniente de mais de 25 anos de trabalho, Isabella Nalon percorreu uma trajetória de muitos estudos e pesquisas na área de Arquitetura e Decoração. Iniciou sua carreira atuando como arquiteta na Alemanha e, em 1998, inaugurou seu escritório em São Paulo. Se especializou em projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e de decoração de interiores. Possui uma visão plural e ampla de diferentes culturas e públicos, o que se tornou um diferencial em seu percurso profissional. Cada projeto desenvolvido pelo escritório é único, com muita harmonia, elegância e criatividade. Frequentemente, tem obras reconhecidas e publicadas por renomados portais e revistas de arquitetura e decoração, consolidando o escritório na lista dos mais importantes da capital paulista.

Instagram: @isabellanalon