O empresário Fortunato Assumpção, pai da ex-vereadora de Nova Odessa, Amanda Assumpção, morreu na manhã deste domingo. Ele tinha 81 anos e sofreu uma parada cardíaca enquanto dormia.

O velório será realizado amanhã, dia 5 de janeiro, no Velório Municipal de Nova Odessa a partir das 7h, e o sepultamento ocorrerá às 10h, no Cemitério de Nova Odessa.

Ex-prefeito Samartin lamenta morte de Fortunato Assumpção

O ex-prefeito de Nova Odessa Manoel Samartin comunicou a morte de Fortunato e lamentou sua perda nas redes sociais.

Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade e sentimentos à família e aos amigos, desejando conforto e serenidade a todos.

