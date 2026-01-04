Uma familiar de paciente do hospital municipal de Americana precisou pedir amigos uma cadeira especial para dar banho em um internado do local.

A mulher disse que não teria condições de dar banho no parente porque não tinha cadeira. A moradora da cidade e ativa nas redes sociais Rosângela Daniel disponibilizou uma cadeira para a mulher criticou a gestão do hospital.

Vídeo- família mostra dificuldade em Americana

Vídeo mostra agradecimento da mulher a Rosângela, que contou ao site e também existe denúncia de falta de lençol e alguns setores do hospital.

