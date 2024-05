Que o brasileiro adora parcelar suas compras não é nenhuma novidade, e mais uma vez a Parcelow leva essa conveniência além das fronteiras nacionais.

Imagine poder comprar seus dólares e parcelar em até 12 vezes?

A Parcelow, líder em soluções de pagamento internacional, tem evoluído constantemente e agora apresenta o aplicativo Parcelow Bank, proporcionando uma experiência ainda mais extraordinária aos seus usuários.

Essa funcionalidade permite que os consumidores façam pagamentos e saques em qualquer país do mundo, de forma simples e prática, sem complicações e com total controle sobre suas finanças.

Que Tal Um Cartão Para Levar Com Você Pelo Mundo?

Para quem viaja com frequência, o cartão de débito internacional do Parcelow Bank oferece uma solução prática e segura. Aceito em serviços de assinatura e compras on-line, o cartão permite saques e pagamentos com taxas mais baixas do que outros cartões disponíveis no mercado. Tenha a certeza de que suas compras no exterior podem ser feitas com mais segurança.

Uma das grandes vantagens do Parcelow Bank é a economia. Com a possibilidade de pagar em dólar comercial, os usuários podem economizar até 10% em relação a outros meios de pagamento no exterior. Além disso, o aplicativo oferece uma interface fácil de usar, permitindo que os usuários acompanhem todas as transações em tempo real, proporcionando maior controle e segurança em suas compras.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de compra internacional sem complicações, oferecendo flexibilidade e economia para nossos usuários,” afirma Rogério Teixeira, CEO e fundador da Parcelow.

Solução Ideal para Diversos Perfis de Usuários

O Parcelow Bank atende a diversos perfis de usuários, desde viajantes frequentes até estudantes no exterior. Para os estudantes, por exemplo, o aplicativo oferece autonomia e segurança para compras e saques em moeda estrangeira, com o controle e manutenção dos recursos pela família no Brasil.

Gamers, influencers e famosos também se beneficiam com a isenção de tarifas para receber pagamentos de patrocínios e direitos de imagem por plataformas como AdSense, Twitch e YouTube, além da possibilidade de converter de dólar para real instantaneamente.

Facilidade e Flexibilidade ao Seu Alcance

Com o uso do aplicativo, os usuários têm acesso a uma conta digital com a possibilidade de uso no exterior, fazendo as conversões diretamente no aplicativo.

O cartão possibilita tanto o uso físico quanto virtual, e a recarga pode ser parcelada no cartão de crédito em reais, garantindo a cotação do dólar do dia da aquisição.

Caso a transação seja recusada por falta de saldo, o cliente recebe um push notificando para acessar o aplicativo e transferir os recursos entre as carteiras/moedas.

Multimoedas – Mais Economia e Controle Financeiro

Além de todas as vantagens, o Parcelow Bank ainda permite que os usuários tenham contas em diversas moedas, como Euro (EUR), Libra Esterlina (GBP), Dólar Canadense (CAD), Dólar Australiano (AUD) e Dólar Americano (USD).

Com essa funcionalidade, os usuários podem economizar em taxas de conversão de moeda e evitar flutuações cambiais desfavoráveis, além de ter mais controle sobre seus gastos em viagens internacionais e transações comerciais globais.

“Oferecemos através das moedas, cinco formas distintas para proporcionar agilidade, segurança, liberdade de escolha e flexibilidade financeira, seja para viagens a lazer ou trabalho, compras internacionais, estudos em intercâmbio ou para impulsionar uma carreira como Gamer ou influenciador.” afirma Rogério Teixeira

A inovação é uma marca registrada da Parcelow, e o lançamento do Parcelow Bank reforça seu compromisso em proporcionar uma experiência de compra internacional simplificada, econômica e segura para os brasileiros.

Quem é Rogério Teixeira?

Senior System Architect (Arquiteto de sistemas);

Formado em caldeiraria pelo SENAC/SP;

Graduado em Tecnologia da Informação pela PUC/Campinas;

Como executivo no Brasil passou por empresas como Amro Bank, Grupo Pão de Açúcar, Mercado Livre e IBM.

CEO e fundador da Startup PARCELOW (plataforma de pagamentos)

Sobre a Parcelow:

Fundada em 2019, a Parcelow é uma plataforma de pagamento que simplifica o processo de compra nos Estados Unidos para os consumidores brasileiros.

O que realmente diferencia a Parcelow é sua notável versatilidade e variedade de opções de pagamento. Desde o parcelamento em até 12 vezes nos cartões de crédito nacionais até a aceitação do TED e PIX (que também podem ser parcelados), a startup coloca o poder de escolha nas mãos dos consumidores, garantindo flexibilidade e conveniência em todas as transações.

A Parcelow continua sua trajetória de expansão, atualmente, mais de 4000 empresas nos Estados Unidos já oferecem o pagamento através da Parcelow.