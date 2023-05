Em atividade desde o ano passado, o app já foi homenageado na Câmara de Piracicaba. Ele recebeu Voto de Congratulações da Câmara Municipal de Piracicaba pelos serviços prestados. A entrega da homenagem foi realizada na sala da presidência da Casa.

FESTAS COM DESCONTO- O vereador Acácio Godoy (PP), autor do requerimento 498/2022, que concede as congratulações, elogiou o trabalho social da empresa. Desde 2020, a PiraGo! apoia a Associação EuToNaFé. Quando a PiragGo! oferece um serviço em nome da associação, é revertido o valor de R$ 0,25 por corrida para a EuToNaFé. A associação possui o projeto Alinhando a Vida – Tampinha Legal, em que além de ajudar a coletar as tampinhas, também são voluntários no translado das crianças assistidas que necessitam de fisioterapias e consultas médicas.

Nesta última Festa das Nações, em parceria com a Casa do Bom Menino, a empresa teve a oportunidade de participar no transporte de pessoas para a festa e realizou viagens com o valor de R$ 1,50, que foi revertido para a instituição.