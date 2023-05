Gama vai passar a usar câmera nos uniformes

Os agentes da Gama agora vão ter câmeras nos uniformes

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (29) a implantação de um novo dispositivo que proporcionará mais segurança durante as ações dos patrulheiros. Câmeras corporais registrarão imagens das ocorrências e ficarão gravadas para serem utilizadas, se necessário. Os equipamentos têm capacidade para 12 horas de gravação de imagens e áudio.

O anúncio foi feito no gabinete ao lado do vice-prefeito, Odir Demarchi, do comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva, do coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos e do vereador e presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi,

“Tenho muita alegria em receber todos aqui no gabinete e apresentar mais um investimento para a segurança dos profissionais da Guarda. Parabéns a todos os patrulheiros, que contarão com esse benefício para exercerem suas atividades”, salientou o prefeito Chico Sardelli.

Os equipamentos fazem parte de um contrato de locação com a empresa Inova PTT Tecnologia no valor de R$ 57,4 mil por ano. “As câmeras ficarão à disposição dos patrulheiros, sendo uma para cada equipe, em cada viatura, podendo ser ligada no momento da ocorrência, garantindo a integridade tanto do guarda quanto da população”, destacou o diretor comandante Marco Aurélio.

“Excelente notícia para Americana, graças ao olhar preocupado do prefeito com a Guarda Municipal”, destacou o vereador Thiago Brochi.

“Mais um investimento na Guarda Municipal, que contribuirá para a segurança da população”, avaliou o vice-prefeito, Odir Demarchi.

Várias corporações do país têm utilizado as câmeras corporais nas fardas dos agentes. Especialistas em segurança pública defendem a adoção do equipamento como meio de dar mais transparência às abordagens policiais.

Do ponto de vista da gestão, os equipamentos de filmagem ajudam na produção das provas e auxiliam no processo de formação, treinamento e avaliação das atividades policiais.

