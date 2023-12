Confira ideias para planejar a sua festa e tornar a data ainda mais divertida

A celebração do Natal, que acontece no dia 25 de dezembro,

é apreciada por pessoas de todas as idades. Repleto de tradições, a data também oferece a oportunidade de soltar a imaginação, expressar a criatividade e compartilhar momentos com amigos e familiares.

Mas você sabe como elaborar uma festa de Natal? Além das decorações e pratos típicos, veja cinco ideias que não devem ser esquecidas para preparar uma festa verdadeiramente natalina.

Decoração de Natal

Os adornos natalinos são marca registrada da data e possuem diversos significados, desde união até tradições religiosas. Com grande variedade de preços no mercado, itens como mini bolas, árvores de natal e gorros, podem ser encontrados por valores que variam de R$69 a R$156 — dependendo da quantidade necessária para o local da festa. Confira essa opção aqui.

Ceia de Natal

Não há como negar, a data é conhecida por pratos mais típicos, como panetones, vinhos e a famosa uva passas não podem ficar de fora, eles têm espaço na mesa e fazem a felicidade de crianças e adultos. São vendidos no formato de kits completos com o valor médio de R$165, evitando a preocupação de organizar o melhor Natal com a variedade para cada gosto dos convidados. Confira essa opção aqui.

Som da celebração

Dingo Bell, Dingo Bell. Nada é mais natalino do que as tradicionais músicas, que ganham um gostinho especial nesse período do ano. Para agitar o pessoal durante a comemoração, as caixas de som de alta potência são uma ótima escolha. A Polyvox, marca especializada nas músicas brasileiras, possui amplificadores e iluminação que muda de cor conforme a batida da melodia, com valores a partir de R$360. Confira essa opção aqui.

Fantasias do bom velhinho

Como seria uma festa sem a presença do Papai Noel? Uma das tradições mais importantes da época não pode ficar de fora dessa celebração. Para alegrar as crianças, é possível encontrar fantasias com diferentes valores de R$90 a R$175. Confira essa opção aqui.

