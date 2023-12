Mega da Virada deve pagar R$ 570 milhões. Apostas até 19h

O prêmio da faixa principal para a Mega da Virada

já está estimado em R$ 570 milhões. Esse deve ser o maior prêmio já pago na história do concurso.

O valor supera o prêmio pago em 2022, de R$ 541,9 milhões, até então o maior das loterias no Brasil.

Além da acumulação do prêmio principal em relação ao último sorteio, o valor subiu porque o próximo concurso, 2.670, que coincide com a Mega-Sena da Virada, terá final 0.

Como apostar

As apostas para a Mega-Sena da Virada começaram na última segunda-feira (18) e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de 31 de dezembro, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O sorteio vai acontecer no último dia do ano, a partir das 20h, e será transmitido pela televisão.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. No ano passado, a Mega-Sena da Virada sorteou R$ 541,9 milhões, com o prêmio dividido em cinco apostas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP