O Brasil gerou 654 mil vagas com carteira assinada no primeiro trimestre de 2025, resultado de 7,13 milhões de admissões e 6,48 milhões de desligamentos, segundo dados do Novo Caged. Embora o ritmo de contratação siga positivo, o cenário para quem busca recolocação ficou mais competitivo: de acordo com uma pesquisa do LinkedIn, três em cada cinco profissionais pretendem mudar de emprego em 2025.

Se esse é o seu caso, vale ficar de olho. Empresas de diferentes setores seguem com vagas abertas e oferecem oportunidades presenciais, híbridas e remotas em várias regiões do país. A lista a seguir reúne posições em áreas como tecnologia, finanças, varejo, indústria e serviços. Veja os detalhes e saiba como se candidatar:

Febracis

A Febracis, escola de transformação pessoal e profissional, está com vagas abertas em Fortaleza (CE) e Santana de Parnaíba (SP). As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com destaque para posições como Analista Comercial, Analista de BI, Analista de Conteúdo, Analista de Marketing (Produto Digital e Franquias), Analista de Tráfego Pago, Analista de Treinamento Comercial, Copywriter, Coordenador de Marketing, Coordenador de Presença Digital, Desenvolvedor(a) Full Stack, Desenvolvedor Python com foco em IA e LLMs, Web Designer, Gerente de Growth, entre outras. Também há vagas para assistentes, consultores de relacionamento (SDR), representantes de vendas, sucesso do cliente, estagiários e líderes criativos. Os modelos de trabalho variam entre presencial e híbrido, conforme a posição. Os interessados devem se inscrever neste link.

Turbi

A Turbi, locadora de veículos 100% digital e quarta maior do país, está com diversas vagas abertas em áreas como tecnologia, operações, atendimento e RH. As oportunidades incluem cargos como Analista de Inspeção Veicular Júnior, Mecânico Automotivo de Campo Júnior, Analista de DHO Pleno, Senior Site Reliability Engineer – IoT, Coordenador(a) de Processos CX, Engenheiro de Processos Sênior, Analista Sênior de CRM, Data Analyst Specialist – Operations, Staff Site Reliability Engineer, Analista de Monitoramento e Prevenção a Fraudes e Lavador Automotivo. As posições abertas contemplam os modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto, de acordo com a função. Os interessados devem se inscrever neste link.

Ecx Pay

A ECX Pay, empresa especializada em benefícios corporativos, está com vagas abertas para diferentes áreas, com destaque para marketing, tecnologia e vendas. As oportunidades são para os cargos de Analista de Marketing, Engenheiro de Software Sênior, Executivo de Vendas Sênior e Pré-vendedor Outbound. As posições são oferecidas com opções para trabalho presencial, híbrido e remoto. Os interessados devem se inscrever neste link.

Planning

A Planning, uma das maiores empresas do país em soluções contábeis, fiscais e societárias, está com 37 vagas abertas para o ecossistema tributário. A maior parte das oportunidades é para a posição de Analista e estão distribuídas pelas unidades de negócios da companhia, em todo o Brasil, com destaque para: Goiânia, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras, e para o novo território da marca, na cidade de Belém, no Pará. Os interessados devem se inscrever neste link.

Uncover

A Uncover, empresa brasileira líder em Marketing Mix Modeling, está com vagas abertas para profissionais de tecnologia, ciência de dados e análise estratégica. As oportunidades, que contemplam regimes CLT ou PJ, incluem posições de Engenheiro de Dados Sênior, Cientista de Dados Sênior e Pleno, Analista Sênior de Martech, Especialista em Insights Sênior e Coordenador de Análise de Negócios. Na Uncover, os profissionais atuam em sinergia com engenheiros, criativos, cientistas de dados e designers, em uma estrutura técnica comprometida com transformar a lógica do marketing por meio da ciência de dados. Para mais detalhes, acesse o site da Uncover.

Conta Azul

A Conta Azul, empresa líder em soluções de gestão financeira para PMEs, está com 15 vagas de trabalho abertas nos modelos: presencial, remoto e híbrido. As posições são para diversas áreas estratégicas da companhia: desde atendimento ao cliente, gestão de marca (branding), programação (TI) até times comerciais e outras campos do conhecimento. É importante conferir a localidade disponível. Por exemplo: pode ser em São Paulo (capital) ou em Joinville (Santa Catarina), onde nasceu a empresa. Detalhes aqui.

