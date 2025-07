Bem-Estar Animal de Nova Odessa completa 1 ano com mais de 16 mil atendimentos

A Prefeitura de Nova Odessa celebra um marco significativo: o Bem-Estar Animal completa seu primeiro ano de operação nesta terça-feira, 29 de julho de 2025, consolidando-se como um pilar essencial na saúde pública municipal. Desde sua inauguração em 2024, o serviço realizou 16.131 procedimentos veterinários gratuitos, incluindo 4.581 consultas clínicas, 1.400 castrações, 150 cirurgias complexas e cerca de 10 mil atendimentos diversos como aplicação de medicamentos, vacinas e exames laboratoriais.

Atualmente operando com seis médicos veterinários especializados – entre clínicos gerais, cirurgião, patologista e a coordenadora Dra. Mariana Pereira –, a unidade alia expertise técnica a equipamentos modernos para exames como hemograma, perfis renal e hepático, e urinálise. “Aqui, todos compartilham um propósito, que é sobre transformar as vidas dos animais através da medicina preventiva e do acolhimento”, afirma a Dra. Mariana, presente desde o primeiro atendimento.

De acordo com ela, o serviço tem recebido alta adesão e reconhecimento da população, com elogios espontâneos que atestam sua credibilidade. Para o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, os resultados representam um avanço histórico. “O Bem-Estar Animal foi o primeiro passo para colocar Nova Odessa na vanguarda da causa animal. Esses números comprovam que políticas públicas sérias geram legados concretos, abrindo portas para novas conquistas”.

O modelo do Bem-Estar Animal de Nova Odessa já ultrapassa fronteiras municipais, servindo de referência para cidades da região que buscam replicar sua estrutura integrada de atendimento. Apesar do sucesso, a equipe reforça que os desafios continuam. “A demanda cresce diariamente, e nosso próximo foco é ampliar o acesso a especialidades e programas educativos”, adianta a coordenadora.

O serviço está localizado na rua Ângelo Príncipe Padela, 210, Parque Fabrício, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

