O Le Park Restaurant, em Sumaré, será palco de um evento especial que promete unir boa gastronomia e momentos de confraternização. Nesta quarta-feira, dia 30, o estabelecimento comercial realiza uma feijoada especial, prato típico da culinária brasileira.

A programação inclui uma feijoada completa, servida em sistema buffet, com acompanhamentos clássicos como arroz branco, couve refogada, farofa, torresmo crocante e aquele tempero caseiro que todos apreciam. A feijoada será servida apenas no horário do almoço e os interessados já podem fazer a reserva. O valor por pessoa é R$ 59,00.

“A feijoada é um prato que tem a cara do Brasil e é sempre um bom pretexto para reunir os amigos e saborear a autêntica culinária brasileira. Com as temperaturas mais amenas do inverno, a feijoada é sempre uma ótima pedida”, comenta Luiz Carlos Rizzato, um dos responsáveis pelo empreendimento.

O Le Park Restaurant está localizado no Jardim Dall´Orto, próximo da Rodovia Anhanguera. Embora faça parte do Sumaré Park Hotel, o atendimento do restaurante não é restrito aos hóspedes e também é aberto aos clientes que não estiverem hospedados no complexo.

O ambiente tem uma decoração minimalista, charmosa e aconchegante, e é perfeito para celebrar momentos em família e entre amigos.

Le Park Restaurant

Endereço: Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303 – Jardim Dall’Orto, Sumaré (SP)

Telefones: (19) 3864-5170 / (19) 99991-1987

