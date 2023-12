Conselheiros tutelares concluem curso de formação obrigatório

Os novos conselheiros tutelares e suplentes de Americana, eleitos no pleito de 1º de outubro para o quadriênio 2024/2028, concluíram, nesta quarta-feira (6), a segunda etapa do curso de formação inicial obrigatório, realizado no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). A atividade foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Também participaram da capacitação os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes.

“O curso era obrigatório aos novos conselheiros, que a partir do dia 10 de janeiro vão iniciar suas atribuições no município. A capacitação também foi estendida para toda a rede de atendimento à criança e ao adolescente, fortalecendo e reforçando o trabalho já desenvolvido na cidade”, disse a presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann Araújo.

O curso teve carga horária de 16 horas e começou na terça-feira (5). Foram abordados os conceitos sobre a legislação, o funcionamento do sistema de garantia de direitos, entre outros temas que irão nortear o trabalho dos novos conselheiros.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, acompanhou as atividades junto aos participantes do curso. “O Conselho Tutelar tem um papel extremamente importante para zelar pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O curso ofereceu as diretrizes que darão suporte para iniciarem os trabalhos em 2024, com o apoio da rede de atendimento, do CMDCA e da Prefeitura”, disse Juliani.