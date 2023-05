Conselho de Assist Social tem inscrições adiadas

Conselho. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos prorrogou

até a próxima sexta-feira (2) as inscrições para a eleição dos novos membros da sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social de Americana (CMAS), biênio 2023/2025.

Serão eleitos três representantes de cidadãos ou de organizações da assistência social, três representantes de organizações ou de trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e três representantes da sociedade civil vinculados ao SUAS e com inscrição no CMAS.

As inscrições podem ser feitas e protocoladas no site da Prefeitura Municipal, www.americana.sp.gov.br, no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital”; e na secretaria do CMAS, localizada na Casa dos Conselhos, de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30. A Casa dos Conselhos fica à Rua Ibirapuera, nº 70, Jardim Ipiranga.

A resolução completa sobre a eleição está disponível no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura de Americana. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (19) 3471-6770.

Entre as atribuições do CMAS estão acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Política Municipal de Assistência Social; normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor, resguardadas as respectivas competências; entre outros.

Dr. Daniel pede informações sobre realização de endoscopias do Hospital Municipal

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre a realização de exames de endoscopia no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar aponta que foi procurado por usuários da rede pública de saúde que relataram preocupação com o tempo de espera para a realização do exame. Segundo informações, o hospital possui apenas um aparelho para exames de estômago, esôfago e úlcera.

“Sempre que esse equipamento necessita de conserto, os usuários ficam impossibilitados de poder realizar o exame, ocorrendo com isso um acúmulo enorme de solicitações. Tratando-se de um exame muito requisitado e da necessidade de reagendamento, o aparelho poderá novamente apresentar problemas”, explica Dr. Daniel.

No requerimento, o autor pergunta quantos exames foram realizados nos últimos doze meses; se apenas um aparelho é suficiente para atender a demanda do hospital; qual o ano de fabricação e aquisição do equipamento; e qual é o orçamento destinado às cirurgias de endoscopia.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (6). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

