Guarani e S.E. Vale decidem Barbarense Amador da 2ª divisão

Guarani e S.E. Vale decidem o Campeonato Barbarense de Futebol Amador

da 2ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A bola rola para a final no próximo domingo (4), às 9 horas, no Estádio “Antonio Lins Ribeiro Guimarães”, no União Barbarense.

As equipes conquistaram vaga a final no sábado (27), data em que foram disputadas as semifinais do campeonato. O Guarani goleou o Bélgica por 4 a 1, enquanto o S.E. Vale venceu o Areião Revolução por 4 a 2. As quatro equipes conquistaram o acesso para a 1ª divisão de 2024.

Na decisão, em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido após disputa de pênaltis.

Também no fim de semana foram conhecidos os semifinalistas do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª divisão. No próximo sábado (3), Real Ferroviário e São Fernando decidem a primeira vaga para a decisão, enquanto no dia 10, Grêmio Orquídea e Lado Leste fazem o outro confronto das semifinais. Ambos os jogos serão disputados no Estádio “Antonio Guimarães”.



Confira os últimos resultados e os próximos jogos do Futebol Amador de Santa Bárbara d’Oeste:

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

PSV Zabani 4×1 Holanda (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

Bélgica 1×4 Guarani (semifinal da 2ª divisão)

Real Ferroviário 2×0 Lado Leste (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

S.E. Vale 4×2 Areião Revolução (semifinal da 2ª divisão)

Grêmio Orquídea 1×2 Esmeralda (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “Antonio Leme”, no Mollon

São Fernando 2×2 Milionários (1ª divisão)

