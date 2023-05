Com 135 vagas de emprego para cargos de recepcionista, auxiliar administrativo, técnico em farmácia, professor de informática, entre outros, a Feira de Empregabilidade de Sumaré acontece nesta terça-feira, 30, na unidade da escola Grau Técnico, das 10h às 16h, na Rua José Maria Miranda, 480, Centro. A feira reúne mais de dez empresas e também vai oferecer vagas de estágio em diversas áreas.

Além das oportunidades de emprego, os trabalhadores terão acesso a uma série de ações para ajudá-los no processo de recolocação do mercado de trabalho, como orientações sobre entrevistas de emprego, elaboração de currículo e palestras sobre empregabilidade.

A Feira de Empregabilidade também terá um espaço reservado para os cuidados da saúde, com atendimentos gratuitos, como aferição da pressão arterial e teste de glicemia.

“As pessoas que estão em busca de trabalho terão a oportunidade de fazer contato com empresas diferentes e de diversos ramos. E quem precisar de orientação para elaborar o currículo, por exemplo, também poderá contar com o apoio dos profissionais e parceiros do Grau Técnico”, comenta Mariana Ferreira, gestora do Grau Técnico Sumaré.

Durante a feira, o processo de seleção e recrutamento é feito diretamente com as empresas participantes.

Os interessados em participar da Feira de Empregabilidade precisam apenas levar cópias do currículo atualizado, ir preparado para entrevistas e ter disponibilidade para realizar processo seletivo completo.

Grau Técnico:

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais de 130 unidades, presente nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.

Serviço:

Feira de Empregabilidade em Sumaré

Quando: 30 de maio.

Horário: das 10h às 16h.

Onde: Grau Técnico Sumaré – Rua José Maria Miranda, 480, Centro.