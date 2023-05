O apresentador, cantor e dançarino Yudi Tamashiro virava noites.

Aos 30 anos, ele preocupou seus fãs ao ser internado no último dia 23 de maio. A atual companheira do artista, Camila Braga, havia comentado que o homem foi hospitalizado com agitação intensa, boca seca e formigamento nas mãos.

Após receber alta, o ex-A Fazenda resolveu fazer um post emocionante em sua conta oficial do Instagram. Yudi inicia afirmando que a vida é um eterno aprendizado: ”A nossa vida é um Eterno Ensino, aprendizado rumo a eternidade. Aprender e ensinar sempre. Pior que cair é não se levantar. PIOR QUE ERRAR É NÃO APRENDER COM OS ERROS”, enfatiza.

Logo em seguida, o apresentador faz uma reflexão a respeito de seu trabalho incansável. Ele admite que muitas vezes utilizou energético para driblar o cansaço e reforça que seu corpo não é mais o mesmo: ”Caindo, entendi que não tenho mais 16 anos para ficar virando noites trabalhando e achando que no dia seguinte eu resolveria o cansaço com ENERGÉTICO e que o meu corpo iria me cobrar só mais pra frente, só que não é assim que funciona mais”, detalha.

Em outro trecho de seu desabafo, o ex-peão aponta que a rotina que de vida que estava levando não era muito saudável. Ele também revela que está cuidando do seu corpo e espírito: ”A idade chega para todos, sei que muitos irão dizer que sou novo ainda, sim eu sou novo, só que não para rotina que eu estava levando minha vida, hoje estou aqui na academia cuidando do meu corpo e espírito”.

Miss do futebol está ‘liberada’ no OnlyFans

Os jogadores do Internacional vão contar com um incentivo a mais para as próximas partidas na Copa do Brasil, um dos principais campeonatos. A modelo e atriz Cris Casttiel vai liberar seu perfil no OnlyFans para os craques, já que se tornou musa do time de futebol. Atriz das pegadinhas de João Kléber e do Teste de Fidelidade, ambos na RedeTV!, ela foi eleita a Miss do Internacional 2023. Além da TV, ela investe na plataforma de conteúdo sensual.

“Vai ter conteúdo liberado para eles, é um ânimo fora de campo. E vai ter que sair só goleada”, diz aos risos. “Muitos jogadores já assinaram meu OnlyFans, principalmente do Internacional e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fakes porque são comprometidos ou não quero exposição. Eles são discretos, mas bem atirados e tem muitos fetiches. Inclusive já conheci alguns pessoalmente, mas não sou maria-chuteira. Aconteceu por acaso”, diz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Casttiel (@criscasttiel)



Cris enviou mensagens no direct para alguns craques queridinhos. Com um link especial, eles garantem acesso grátis ao perfil dela com direito a todo o conteúdo sem censura. Como ela representa o Internacional no concurso, Cris também pensa em presentear a torcida com descontos e prévias grátis dependendo do desempenho do time em campo.

No OnlyFans, Cris posta conteúdo sensual e alguns vídeos mais picantes, com nudez. Mas nada tão explícito como outras modelos da plataforma. “Não faz meu estilo. Gosto de vídeos mais envolventes, com historinha e uma pegada mais sexy. Não tem nada vulgar ou escrachado. Entrei na plataforma a pedido dos seguidores e estou me descobrindo lá. Agora também estarei na capa da revista Sexy. Quero me jogar como sex symbol”.

De Santa Catarina para o mundo *musa

De Florianópolis para o mundo, Jaiane Limma, 24 anos, modelo e criadora de conteúdo, está fazendo o maior sucesso na internet com seus vídeos onde demonstra os seus famosos “gêmeos” (seios), por isso ela conseguiu atingir a expressiva marca de mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais como TikTok e Instagram.

