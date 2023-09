Conselho Tutelar Americana. Todos candidatos

O NM traz hoje todos os candidos na eleição do Conselho Tutelar

Candidatos

Os candidatos a conselheiros tutelares e os respectivos números são: Aline Martins da Silva (1012), Camila Sanches Souza Sant Anna (1006), Daniele de Freitas Franco (1005), Lídia Maria Rodrigues Mamani (1008), Luciana Andrea Tomaz da Silva Rebouças (1003), Mêncio Mafra Toledo (1010), Pedro Aparecido Gatti (1002), Renan Rodrigo Silva (1007), Renata Fagionatto (1009), Rita de Cássia da Silva Alves de Lima (1001), Rodrigo Miletta Sousa da Rocha (1011), Rosane Ramos Bassan (1004) e Thiago Colombo Silva (1013).

Os eleitores de Americana têm a oportunidade de exercer o seu direito à cidadania e participar da eleição do Conselho Tutelar no próximo domingo, dia 1º de outubro. A votação será das 8h às 17h. Serão eleitos cinco titulares e cinco suplentes para um mandato de quatro anos.

Este ano, os eleitores terão locais específicos para votar e deverão consultar a zona eleitoral e a escola correspondente, não podendo escolher o lugar onde votar, como nas eleições anteriores. A nova regra faz parte da unificação da votação por meio das urnas eletrônicas.

“É importante que cada eleitor se certifique sobre a escola em que irá votar. Este ano, foram disponibilizadas as urnas eletrônicas para todos os municípios no processo eleitoral dos Conselhos Tutelares, visando mais agilidade e segurança na apuração. Também serão disponibilizadas urnas de lona e cédulas de papel para adequar as sessões que ficaram muito distantes da abrangência territorial das sessões originais de votação na distribuição inicial e diante da impossibilidade de adequar novas urnas eletrônicas para estes locais, tendo em vista os prazos e procedimentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral nacionalmente para configuração das urnas eletrônicas”, explicou Mariana Leite Zimermann Araújo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão responsável pela organização da eleição.

Haverá urnas eletrônicas em 41 sessões de votação e urnas de lona e cédulas de papel em seis sessões: três no CIEP Oniva de Moura Brizola (Antônio Zanaga), duas no CIEP Philomena Rossetti (São Vito) e uma na Emei Cunhataí (Jardim Thelja).

O voto no pleito do Conselho Tutelar é facultativo, mas é uma oportunidade de exercer um direito e a democracia, visando a proteção das crianças e dos adolescentes. Deve ser apresentado o título de eleitor e um documento com foto no local de votação.

Para consultar o passo a passo completo que indica o endereço onde cada eleitor irá votar, acesse o site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) e clique no banner referente à eleição do Conselho. Em seguida, clique no botão “Relação de Escolas e Locais para Votação” e leia com atenção. De um lado da tabela, procure a escola onde você vota nas eleições regulares. No outro lado, estará a unidade onde você irá votar na eleição do Conselho Tutelar.

