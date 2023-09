A Guarda Municipal de Americana iniciou as atividades do 4º Gama Adestra,

no sábado (23), com a participação de 170 tutores de cães. O objetivo da iniciativa é promover a integração da corporação com a comunidade, cujo interesse seja o bem-estar dos animais.

“O projeto conta com material sobre saúde, alimentação, o tratamento que deve ser destinado ao cachorro, melhores condições de vida e o relacionamento com outros animais”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva.

O programa tem mais cinco aulas, sempre aos sábados, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), das 9h às 11h. Para participar, os animais passaram por exames veterinários, que foram custeados pelos próprios tutores.

Prefeitura prepara o solo para pavimentação da Rua Guilherme Schimidt, na Praia Azul

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou nesta segunda-feira (25) a preparação da caixa de bica para a pavimentação da Rua Guilherme Schimidt, na Praia Azul. A etapa é necessária para que o solo esteja em condições adequeadas de receber o asfalto.

“Iniciamos a última fase desta importante obra na região da Praia Azul. Nos próximos dias, teremos mais uma via pavimentada em Americana. É mais um desejo antigo da população que está se tornando realidade”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A rua já recebeu a implantação de rede de galeria pluvial, instalação de guias, sarjetas e bocas de lobo. Após a preparação da caixa de bica, será realizada a aplicação da massa asfáltica.

O investimento é de R$ 1.577.119,72, sendo R$ 700 mil do Governo do Estado de São Paulo, via intermédio do prefeito Chico Sardelli, e R$ 877.119,72 de contrapartida da Prefeitura.

Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios. A Construtora e Pavimentadora Concivi, vencedora do processo licitatório, é a responsável pela obra.

