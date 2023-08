Conselho Tutelar: Eleitor terá escola específica para votar

Os eleitores que irão participar do pleito para a escolha do novo Conselho Tutelar de Americana, no dia 1º de outubro, deverão ficar atentos para os locais de votação, uma vez que será exigido nesta eleição o comparecimento à escola específica. Eles não poderão escolher os locais, como nas eleições anteriores. A nova regra faz parte da unificação da votação por meio das urnas eletrônicas.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Mariana Zimermann, explicou a mudança. “A divisão dos locais de votação foi estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, é muito importante que cada eleitor se certifique sobre a escola que irá votar. Este ano, foram disponibilizadas as urnas eletrônicas para todos os municípios no processo eleitoral dos Conselhos Tutelares, visando mais agilidade e segurança na apuração”, disse a presidente do CMDCA, Mariana Zimermann.

Serão eleitos cinco titulares e cinco suplentes para a composição do novo Conselho Tutelar. O mandato é de 4 anos. A partir dessa eleição não terá mais limite de recondução.

O voto ao Conselho Tutelar é facultativo, mas é uma oportunidade que o eleitor tem de exercer seu direito de cidadania. Os eleitores deverão apresentar obrigatoriamente o título de eleitor e um documento com foto.

No dia 1º de outubro, o horário de votação será das 8h às 17h. Confira a lista das escolas e os endereços:

Lista das escolas