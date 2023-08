Renovação de CNH sobe 52% pós pandemia

Levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) revela que nos sete primeiros meses deste ano houve um aumento de 52% no total de motoristas que regularizaram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no estado de São Paulo, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e julho de 2023, 2,8 milhões de habilitações foram renovadas, contra 1,8 milhão nos sete primeiros meses de 2022. Nos doze meses de 2022, 3,1 milhões de CNHs foram regularizadas.

Neste ano, o Detran-SP alcançou o maior percentual de renovações de CNHs totalmente automatizadas de sua história, processando 90,57% dos pedidos sem intervenção humana e com emissão eletrônica do documento em até 30 minutos.

Apenas 9,43% dos casos ainda precisam de intervenção humana para a realização de conferência de dados, combate às tentativas de fraude, checagem da biometria e da documentação apresentada. Nestes casos, o processamento da renovação pode levar até três dias úteis.

O cidadão que concluiu todas as etapas do processo de renovação de CNH e não recebeu seu documento eletrônico no prazo de três dias úteis pode entrar em contato com o Detran-SP, por meio do e-mail ouvidoria@detran.sp.gov.br.

A nova gestão do Detran-SP tem priorizado uma série de medidas de transformação digital e hiperautomação de serviços com foco na ampliação de emissões eletrônicas, sem intervenção humana, buscando redução dos prazos e melhoria da qualidade dos serviços à sociedade paulista.

Liberação antecipada

O Detran-SP liberou a renovação antecipada da CNH – Carteira Nacional de Habilitação a qualquer tempo. Agora, o cidadão não está mais limitado à regularização do documento com antecedência mínima de trinta dias em relação ao seu vencimento. Por enquanto, o processo poderá ser feito de maneira presencial, apenas nos postos de atendimento do órgão. A partir do final de setembro, estará disponível também pelos canais digitais da autarquia.

Passo a passo para renovar a CNH

Para agendar a renovação antecipada da CNH, basta acessar os canais digitais (www.detran.sp.gov.br, www.poupatempo.sp.gov.br ou app Poupatempo Digital). Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista realiza o agendamento da visita a um dos postos do Poupatempo na Capital (Alesp, Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Sé ou Santo Amaro) e nas outras cidades do Estado no Ciretran ou Posto Avançado Detran-SP, leva os documentos solicitados (original da CNH, original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de até três meses anteriores ao agendamento) e realiza o exame médico na clínica indicada pelo sistema. O condutor poderá continuar com a foto da CNH antiga, que consta em sistema (desde que não esteja muito desatualizada), ou tirar uma nova foto. Caso se enquadre na segunda opção, a nova foto será feita no próprio posto do Poupatempo ou unidade do Detran onde foi agendada a realização do serviço.

Para o condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B, basta a realização do exame médico com um profissional credenciado pelo Detran-SP.

Já os motoristas que exercem atividade remunerada (categorias C, D ou E) terão de fazer primeiro a avaliação psicológica e o exame toxicológico em um dos laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Feita a coleta do material para análise toxicológica, o condutor deve, em até 90 dias, agendar e realizar o exame médico com um profissional credenciado pelo Detran-SP.

Após a aprovação nos exames requisitados, os motoristas de todas as categorias deverão pagar a taxa de emissão da CNH e aguardarem orientações via e-mail para acessarem a CNH Digital – que tem a mesma validade do documento físico e fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Detran-SP e Poupatempo.

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, além da CNH digital, o cidadão irá receber a CNH física pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.