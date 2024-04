A construtora Sousa Araujo vai lançar 27.650 unidades habitacionais, em quatro regiões do Estado de São Paulo, até 2026. Mais de 600 profissionais do mercado imobiliário acompanharam a apresentação do plano de investimentos. O evento foi realizado na quarta-feira (27) em Campinas.

O foco dos lançamentos está no público do primeiro imóvel. Mas uma das novidades anunciadas no evento é a entrada da construtora no segmento dos apartamentos de médio padrão. O gerente comercial, Magno Magalhães, explica que essa ampliação está sendo feita de forma gradual.

“O mercado passa por um momento de aquecimento. Só que independente do tipo de produto, nosso grande compromisso não é só lançar, mas sim executar e entregar esse produto dentro do prazo e com qualidade”, destaca Magalhães.

No total, a construtora projeta que os 111 lançamentos movimentem mais de R$ 6 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas). Segundo o gerente comercial, o plano de investimentos foi definido a partir de pesquisas sobre o potencial econômico das cidades e a demanda por imóveis.

A região de Campinas terá 31 lançamentos, com 7.986 unidades habitacionais e um VGV (Valor Geral de Vendas) previsto de R$ 1,8 bilhão. Os futuros residenciais serão construídos nos municípios de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Americana, Itatiba e Nova Odessa.

O Alto Tietê vai receber 36 empreendimentos, com 8.258 unidades habitacionais e um VGV estimado em R$ 1,8 bilhão. As obras serão executadas nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

No Vale do Paraíba, a construtora prevê colocar 28 lançamentos no mercado, em um total de 6.288 unidades e com um VGV calculado em R$ 1,3 bilhão. São José dos Campos, Jacareí e Taubaté são as cidades da região elencadas no planejamento da empresa.

Já na Grande São Paulo serão 16 lançamentos, com 5.118 unidades e um VGV de 1,1 bilhão. Os projetos são para a capital paulista, Guarulhos e Diadema. De acordo com o gerente comercial da construtora, o plano de investimentos já conta com áreas disponíveis para os próximos três anos. “É um plano de investimentos consolidado”, reafirma.

A trajetória da construtora até esse novo ciclo de investimentos foi apresentada no evento pelo diretor-presidente do grupo, Jucieudo Sousa. “Nós já construímos mais de 1,4 milhão de metros quadrados em 15 anos. E vamos fazer de tudo para triplicar isso nos próximos três anos”, planeja.

A Sousa Araujo já atua nessas quatro regiões. Em 2023, a empresa vendeu 1.739 unidades no Estado, com um VGV de quase 410 milhões. A construtora é especializada no primeiro imóvel e está há 15 anos no mercado, com presença em 45 cidades.

Meeting

O plano de investimentos foi apresentado ao mercado em um evento na quarta-feira (27) em Campinas. Mais de 600 pessoas marcaram presença entre corretores, construtores, diretores, CEOs, profissionais da área e representantes da Caixa Econômica Federal.

O meeting Super Cometa SA também contou com apresentações musicais, ambiente interativo com telões de LED, distribuição de prêmios e espaço para networking entre os convidados.

Sousa Araujo

Com sedes em Jacareí e na capital São Paulo, a Sousa Araujo é uma das construtoras que mais cresce no Brasil. Em 2024, avançou para a 23a colocação no ranking Intec, que aponta as empresas com maior metragem executada no ano.

O quadro de funcionários atual conta com mais de 1800 profissionais. A Sousa Araujo é parceira da Caixa Econômica Federal no Minha Casa Minha Vida. Além disso, conta com as certificações de qualidade ISO 9001, PBQP-H nível A e o selo Casa +Azul da Caixa.