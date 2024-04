Rapazote de 17 cai porque estava no tráfico

Um rapazote de 17 anos acabou detido em ação da Ronda Ostensiva

Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Americana (Gama). Ele é acusado de estar na atividade de tráfico de drogas. O caso aconteceu na região da Praia Azul ainda na segunda-feira (1).

O caso começou por volta das 11h no Condomínio Vida Nova I.

A equipe da Romu subinspetor Novais, W. Ribeiro e De Campos, abordou o garoto. Durante averiguação, foram encontradas 60 pedras de crack, 31 porções de maconha, 26 unidades de haxixe, 18 pinos com cocaína e R$ 267.

Mais notícias da cidade e região

O caso foi comunicado para a Polícia Civil e o infrator foi liberado para a mãe. A ocorrência teve o apoio de outra equipe da Romu- inspetor Charles, Brunelli e Scarazzatti.

Após KellerStocco.com

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP