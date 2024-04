O Partido Democrático Trabalhista (PDT) filiou vereador,

ex-vereador e mulheres e realizou o evento “Bate Papo do PDT”, ontem (2), no Tower Coffe.

Foram para o partido o vereador Gualter Amado, o ex-vereador Valdecir Duzzi, a candidata a prefeita em 2020 Talitha DeNadai e a ex-coordenadora do MDB Beatriz Rezende.

O evento marcou um momento importante para o partido, pois contou com a filiação de vários vereadores que irão compor a chapa do partido que trás a pré-candidata à prefeitura de Americana, Maria Giovana Fortunato.

Giovana expressou otimismo e confiança na força da equipe. “Nosso time está muito unido e conta com o que há de melhor em diversas áreas. Acreditamos que nossa chapa é altamente competitiva e faria muito orgulho ao nosso saudoso Tebaldi”, disse ela.

Leia + sobre política regional

Segundo documento enviado para a imprensa, “Este evento marca um passo importante para o PDT e para a cidade de Americana, sinalizando uma campanha eleitoral altamente engajada”.

O partido segue com a campanha de filiação e já prepara novos encontros entre filiados e apoiadores. Para mais informações indicam o e-mail ou instagram @pdtamericanaoficial

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP