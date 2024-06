Pela primeira vez na história do Softbol, o Brasil receberá uma edição de Copa do Mundo da modalidade, em qualquer categoria.

Será a quarta vez, apenas, que um país sul- americano recebe uma edição de mundial, organizado pela WBSC (World Baseball Softball Confederation).

A Copa do Mundo de Softbol Feminino Sub18 será disputada entre os dias 23 e 27 de Julho de 2024, tendo como sede a cidade de São Paulo, mais precisamente o Estádio Municipal Mie Nishi, na região central, no bairro do Bom Retiro.

Tradicional local para a prática do beisebol e softbol na cidade, inaugurado em 1958, palco das grandes competições nacionais e internacionais, como os Jogos Pan-Americanos de São Paulo em 1963 e Jogos Sul-Americanos em 2022, o estádio vem recebendo reformas para a competição.

Disputada desde 1985 (14 edições), mas anteriomente chamada de Copa do Mundo Jr. (até 2017) e depois Copa do Mundo Sub19 (apenas em 2019), chega a sua segunda edição na categoria Sub18, sendo a primeira em seu novo formato de múltiplas sedes na fase de grupos e apenas no ano seguinte a disputa da fase final.

Neste novo modelo de disputa, três sedes recebem seis países em busca de duas vagas diretas por grupo e outras duas vagas gerais através do wild card. Para esta edição, além de São Paulo, Pingtan, na China, e Dallas, nos EUA recebem a fase de grupos. Em 2025, em Dallas, novamente, as oito seleções classificadas fazem a disputa da fase final.

No grupo de São Paulo (Grupo A), além do Brasil, que tinha a vaga garantida por ser a sede, Colômbia, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, República Tcheca e Taipé Chinesa conquistaram as vagas através de competições continentais.

