A Copa Verão Society 2025 chega ao seu momento mais esperado! Nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, serão definidos o campeão e o terceiro colocado do torneio, que movimentou Americana ao longo do último mês. E para deixar a decisão ainda mais especial, o evento contará com um show de pagode ao vivo, garantindo uma festa completa para os torcedores.

Na disputa pelo título, o Zanaga e o Pro Master entram em campo para um confronto eletrizante, prometendo muita emoção e jogadas de alto nível.

Antes da grande final, às 19h, acontece a disputa pelo terceiro lugar entre Recanto da Praia Azul e São Luiz, garantindo mais uma partida cheia de rivalidade e determinação.

Premiação da Copa Verão

A competição tem sido um sucesso de público e organização, reunindo famílias, amigos e apaixonados por futebol em um ambiente seguro e animado. Como incentivo extra, além de troféus e medalhas, a premiação em dinheiro será de R$ 1.000,00 para o campeão, R$ 500,00 para o vice-campeão e R$ 250,00 para o terceiro colocado.

O evento é realizado pelo Instituto Jr Dias, com apoio do vereador Juninho Dias, reafirmando o compromisso com o incentivo ao esporte e à qualidade de vida da população. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada para prestigiar esta grande festa do futebol amador de Americana.

Não fique de fora! Venha torcer, se divertir e curtir um show ao vivo após os jogos. A final da Copa Verão Society 2025 promete ser inesquecível!

