Bloco Americanense agita pré Carnaval de São Thomé das Letras

O Bloco do Croco, da região de Americana, celebrou um grande sucesso ao participar do carnaval antecipado de São Thomé das Letras, no sul de Minas Gerais. Com cerca de 50 integrantes, o bloco percorreu aproximadamente 380 km para viver a experiência única de desfilar no tradicional carnaval da mística cidade mineira.

Anderson Rodrigues, conhecido como Kbça, um dos organizadores do bloco, destacou a importância dessa vivência: “Foi gratificante a oportunidade de imersão cultural dos integrantes do Croco em São Thomé. Aprendemos como é gostoso participar do carnaval de rua bem organizado. Estamos com gás renovado para a programação de carnaval em Americana e Nova Odessa.”

Com a temática “Concentra mais não sai”, a programação do bloco será em 3 bares de Americana e 1 em Nova Odessa. Todos os dias começam a partir das 16h20. Os integrantes prometem fazer muita folia através de DJ, banda ao vivo, standard, abadá, copo personalizado e o mascote Croco.

Na sexta-feira (28), a concentração será na Cervejaria Seven Hands. No sábado, 1 de março, a concentração será no Bar do Pezão. Todos com entrada gratuita. No domingo, 2 de março, acontece o Baile do Croco na Vibes Coffee Shop, com apresentação ao vivo de Maikão e DJ Viny Blanco.

Ingressos à venda do bloco antecipadamente na plataforma Sympla.

Em Nova Odessa, o ‘do Croco’ terá sua concentração em clima de matinê na terça-feira, 4 de março, no Nacionalis Bar, com entrada a R$ 10,00 na portaria.

Para mais informações, acesse o site www.blocodocroco.com.br ou siga o Instagram @CrocodiloGangue.

