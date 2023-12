Copom fecha 2023 com novo corte da Selic juros em 11,75%

Juros- Na última reunião de 2023, o Copom do Banco Central

decidiu pelo corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, quarta queda consecutiva. Com a decisão do Comitê de Política Monetária Nacional , tomada nesta quarta-feira (13/12) os juros básicos do Brasil caíram de 12,25% ao ano (a.a) para 11,75% a.a. Com o cenário de inflação menos adverso, os membros do comitê já indicam no comunicado a manutenção do ritmo dos cortes da taxa Selic nos primeiros encontros de 2024.

“A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. O Comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”, diz o comunicado do Copom.

Na avaliação do economista-chefe da Daycoval Asset, Rafael Cardoso, a decisão do Copom veio em linha com o que mercado esperava, mas o comunicado traz algumas novidades, entre elas uma avaliação mais otimista do cenário externo.

“Em linhas gerais, a decisão veio em linha com o esperado, mas o comunicado traz algumas novidades: a primeira delas é o reconhecimento do Banco Central de que o cenário externo está mais benigno. Então o arrefecimento das taxas de longo prazo que ocorreu recentemente depois de alguns meses de alta, fizeram com o que o Banco Central fizesse um diagnóstico mais otimista, apesar da inflação persistente. O segundo aspecto, foi o reconhecimento de que a inflação interna está mais próxima das metas e na nossa avaliação esse ponto é importante, porque dessa maneira o BC dá um indicativo de qual será a sua taxa terminal”, destaca Cardoso.

Anand Kishore, gestor da Daycoval Asset, acredita que as sinalizações dadas pelo comunicado do Copom podem levar o mercado a acreditar em possíveis reduções de juros maiores. Isso beneficia investimentos como a Bolsa, que dentro de um cenário de juros mais baixos tendem a ser mais procurados.

“Na nossa avaliação o BC deu um tom um pouco mais otimista em relação aos juros quando ele fala que inflação subjacente marginal já está muito mais próxima da meta. Avaliamos que esse foi um comentário que não muda a projeção de 0,50 p.p para os próximos cortes, mas deve deixar o mercado mais otimista com a esperança de os juros podem cair um pouco mais. Isso, eventualmente, pode levar a curva de juros brasileira a ceder mais e pode ajudar a bolsa a subir. Acreditamos que a bolsa pode ter um outro dia positivo. Temos nosso preço alvo de 130 mil pontos para 2023 e já projetamos 140 mil pontos para 2024”, explicou Kishore.

Nesta quarta-feira o O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, anunciou a manutenção da taxa básica de juros norte-americana, que se manteve no patamar de 5,25% a 5,50% ao ano pela terceira vez consecutiva.

Banco Daycoval projeta a manutenção dos cortes de juros para 2024, fechando o próximo ano com os juros básicos do Brasil em 9% a.a. A inflação de 2023 deve ficar em 4,40% e 2024 deve fechar em 3,75%.

